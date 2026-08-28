Kylie Jenner revela que quiere implantes mamarios más grandes

La conversación sobre los procedimientos de Kylie Jenner no resulta inédita. En junio de 2025, la celebridad sorprendió al responder en TikTok a la creadora Rachel Leary, quien le había pedido información específica sobre su anterior mamoplastia.

Kylie Jenner volvió a hablar abiertamente sobre las intervenciones estéticas que se ha realizado y los cambios que contempla para el futuro.

A sus 29 años, la empresaria y figura de The Kardashians confirmó que lleva aproximadamente un año pensando en someterse nuevamente a una cirugía para aumentar el tamaño de sus implantes mamarios.

La revelación ocurrió durante su participación en el podcast Better Half with Stas & Vic, conducido por sus amigas Anastasia Karanikolaou y Victoria Villarroel. Allí, Jenner expresó directamente su intención: “Los quiero más grandes”. Posteriormente agregó: “Lo digo todos los días. Quiero que lleguen antes que yo”.

Karanikolaou aseguró que la fundadora de Kylie Cosmetics y Khy lleva “el último año” hablando sobre el procedimiento y señaló, en tono de broma, que tiene “una obsesión con los senos grandes”. Jenner respondió: “Me encantan los senos”.

Sin embargo, la empresaria, actualmente relacionada sentimentalmente con Timothée Chalamet, aclaró que la operación no parece inminente. Aunque anteriormente había contemplado realizarla antes de cumplir 29 años, ese plan no se concretó. Al ser consultada sobre si pasaría nuevamente por el quirófano antes de los 30, respondió: “Probablemente no”.

Mientras decide cuándo realizarse una eventual nueva cirugía de aumento de senos, Jenner adelantó otro cambio corporal que sí le interesa: hacerse un piercing en el ombligo. “Quiero diamantes cayendo desde mi ombligo. Cayendo por todos lados”, explicó. Villarroel respaldó la idea: “Creo que te gustaría, porque te gustan las cosas de tiro bajo, tu cinturita. Creo que te vas a ver muy sexy con uno”.

La conversación sobre los procedimientos de Kylie Jenner no resulta inédita. En junio de 2025, la celebridad sorprendió al responder en TikTok a la creadora Rachel Leary, quien le había pedido información específica sobre su anterior mamoplastia.

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Jenner proporcionó entonces detalles poco habituales entre celebridades: “445 cc, perfil moderado, mitad bajo el músculo, silicona. Garth Fisher. Espero que ayude, jaja”.

Especialistas consultados posteriormente por Elle explicaron que un implante de 445 cc representa un volumen considerable y puede suponer aproximadamente dos tallas adicionales de copa, dependiendo de la anatomía inicial. El perfil moderado y la técnica de plano dual, con una colocación parcialmente debajo del músculo, buscan proporcionar una apariencia más natural.

La empresaria aseguró en el podcast que aquella revelación tuvo consecuencias inesperadas, pues numerosas personas comenzaron a contactar “todo el tiempo” al cirujano Garth Fisher solicitando información sobre su intervención.

Su actual deseo de aumentar nuevamente el tamaño contrasta con las reflexiones que compartió en 2023 sobre haberse operado a los 19 años, antes del nacimiento de su hija Stormi.

“Me hice los senos antes de Stormi. A los seis meses de tenerla, sin pensar que iba a tener una hija a los 20, todavía se estaban recuperando. Tenía unos senos preciosos. Naturales. Simplemente hermosos. Del tamaño perfecto, todo perfecto. Y ojalá, obviamente, nunca me los hubiera hecho”, reconoció entonces.

La maternidad también modificó su perspectiva sobre las decisiones estéticas tomadas a edades tempranas. “Le recomendaría a cualquiera que esté pensando en operarse que espere hasta después de tener hijos”, afirmó. Jenner incluso aseguró que estaría “destrozada” si Stormi quisiera modificar su cuerpo a los 19 años.

Ahora, varios años después de aquella reflexión, Kylie Jenner vuelve a considerar una cirugía estética, aunque sin establecer una fecha para concretarla.