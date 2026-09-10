Harry Styles enfrenta críticas por polémico boleto previo al aniversario del 11 de septiembre

La imagen muestra un automóvil amarillo que parece llevar al cantante sobre el Empire State Building, mientras una estela cruza la parte superior del conocido rascacielos.

Harry Styles quedó en el centro de una controversia en Nueva York por el diseño de un boleto conmemorativo entregado durante su concierto del 9 de septiembre en el Madison Square Garden, a solo dos días del vigesimoquinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El diseño empezó a circular en redes sociales después de que un usuario publicara una fotografía del ticket. La coincidencia con una fecha especialmente sensible para la ciudad provocó críticas de seguidores que consideraron desafortunada la elección visual. Un internauta escribió: “poner eso en la parte trasera la semana del 11 de septiembre es una locura, es lindo pero temo que no fue una buena idea”. Otro resumió su desconcierto con una frase directa: “literalmente, ¿quién aprobó esto?”

Las críticas también llegaron desde otras cuentas. La seguidora @lovrlwtt cuestionó la decisión y afirmó: “Su equipo es de las personas más torpes que existen, en la semana del 11 de septiembre... ¡Vamos! Que enciendan el cerebro”. Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos. Algunos usuarios destacaron la estética del boleto y señalaron que la relación con la tragedia podía ser involuntaria. Entre ellos apareció una valoración que resumió ambas posiciones: “Los colores son preciosos, pero quizá no fue buena idea”.

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El boleto corresponde a la séptima presentación de la residencia que Harry Styles desarrolla en el Madison Square Garden. El artista entrega tickets conmemorativos en distintas fechas de su recorrido, por lo que la pieza forma parte de una serie especial vinculada con sus conciertos.

La controversia adquiere mayor sensibilidad por el contexto histórico de Nueva York. El 11 de septiembre se recuerda a las casi tres mil personas que murieron en los ataques de 2001, cuando dos aviones comerciales impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. La fecha permanece profundamente ligada a la memoria de la ciudad y cada año concentra ceremonias y homenajes.

La situación se conoció mientras Styles mantiene una residencia de treinta noches en el recinto. Las presentaciones comenzaron el 26 de agosto y están programadas hasta el 31 de octubre como parte de su gira Together, Together Tour. Nueva York es su única parada estadounidense en este recorrido, que también pasó por Ámsterdam, Londres, São Paulo y Ciudad de México, antes de continuar hacia Melbourne y Sídney.

Page Six señaló que buscó una respuesta de los representantes del cantante sobre la polémica, pero hasta el momento no había recibido comentarios.

La discusión llega, además, cuando el cantante prepara una nueva etapa de su carrera en vivo. Este 10 de septiembre anunció 25 conciertos adicionales para 2027, con fechas previstas en ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa. El nuevo tramo comenzará en Phoenix durante abril y terminará en Londres en agosto, con paradas en Dallas, Los Ángeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlín, París, Madrid, Roma y Dublín.

Al presentar la ampliación, Styles agradeció la respuesta del público durante la gira de 2026 y reconoció que la experiencia superó sus expectativas. También explicó que las nuevas presentaciones serán las “ciudades finales” del recorrido y expresó incertidumbre sobre sus próximos pasos musicales: “No sé qué sigue para mí, pero sé que estoy entusiasmado por descubrirlo”.

Mientras la residencia continúa, el boleto de Harry Styles se convirtió en un punto de conversación sobre sensibilidad cultural, memoria histórica y decisiones creativas. La imagen, concebida como un recuerdo para los asistentes, terminó generando debate debido a su coincidencia temporal con una de las fechas significativas para Nueva York.