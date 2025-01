Hijo de Ricky Martin conmueve con su despedida de TikTok tras anuncio del cierre de la plataforma en su país

Con solo 15 años, el joven ha conquistado las redes sociales, destacándose por su autenticidad y creatividad, dejando claro que su éxito va más allá del apellido que lleva.

El pasado 15 de enero, Valentino, conocido como “Tino” en las plataformas digitales, compartió un emotivo video donde reflexiona sobre su trayectoria en TikTok y el impacto que esta plataforma ha tenido en su vida. “Así que esto es real. TikTok será prohibido en el país el 19 de enero, y la verdad no sé muy bien qué decir”, comenzó su mensaje, visiblemente conmovido.

Valentino expresó su agradecimiento hacia TikTok, calificando la experiencia como transformadora. “TikTok me ha enseñado muchas cosas, cómo puede cambiar tu vida en tantos aspectos, y ha cambiado realmente la mía en estos años”, afirmó. El joven recordó cómo su incursión en internet comenzó con su canal de YouTube en 2020 y cómo la red social le permitió crecer personal y creativamente.

“Gracias a TikTok he podido conectar con ustedes y con la comunidad de mi padre. Ustedes me han visto crecer y convertirme en el joven que hoy soy. He aprendido tanto, tanto de los mensajes llenos de cariño como de los de odio”, mencionó Valentino, dejando entrever que incluso los comentarios negativos le han servido como lecciones de vida.

Con humildad, Valentino explicó que su motivación nunca fueron los números, sino el impacto positivo que podía generar en las personas. “No me importa si mis videos logran solo 5 likes; si a ellos les gustó mi video, entonces les hice el día, y esa es mi motivación”, subrayó.

Aunque el cierre de TikTok marca el final de una etapa importante para él, Valentino aseguró que continuará compartiendo contenido en sus otras plataformas, manteniendo la misma energía y pasión que lo han caracterizado.

El video concluyó con un emotivo recopilatorio de sus mejores momentos en TikTok, acompañado de un mensaje de esperanza para sus seguidores: “Gracias a todos por acompañarme en este increíble viaje. Esto no es un adiós, solo un cambio de escenario”.

Las palabras de Valentino fueron recibidas con cientos de comentarios llenos de apoyo, amor y admiración, reafirmando su impacto como joven creador de contenido. Sin duda, este es solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida.