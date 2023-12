‘Que venda las zapatillas’ | Los crueles comentarios que recibió Japanese por pedir Yappy

Hace unas semanas, Leavitt Zambrano, conocido artísticamente como Japanese publicó un video en su cuenta de Instagram explicando a sus seguidores que se encontraba recluido en el cuarto de urgencias del hospital Santo Tomás tras sufrir un derrame silencioso. Por desgracia, la salud del cantante se ha ido deteriorando debido a los devastadores efectos de cuatro ACV (accidente cerebrovascular) silenciosos a lo que se ha tenido que enfrentar desde que salió del coma.

Visiblemente afectado y con muchísima dificultad para expresarse y articular sus ideas, Japanese publicó un desgarrador video en su cuenta de Instagram pidiendo ayuda a sus fanáticos, pues no cuenta con el apoyo de nadie. Japa, reveló que en estos momentos se encuentra solo en su casa, sin nadie que lo cuide.

"Este es el cuarto derrame que me da silencioso, estoy en casa, no tengo el cuidado de nadie, no tengo a nadie y estoy aquí solo... 64704570 es mi Yappy. No tengo ayuda de nadie", se le escucha decir con extrema dificultad y casi sin poder entendérsele al intérprete de “Un millón en mi maleta”.

Rápidamente, muchos de sus seguidores le expresaron su apoyo con palabras de aliento y poniéndolo en sus oraciones. Sin embargo, hubo quienes se atrevieron a criticar al cantante urbano y hasta le pidieron que vendiera sus zapatillas, collares y lentes para que se hiciera cargo de su enfermedad y dejara de estar pidiendo Yappy.

"Vende las zapatillas, hay buen sencillo ahí"; "Y las prendas y las zapatillas? Qué pasó con los lujos?"; "Que venda los lentes Versace que tiene puesto y los otros que tiene guardado hay con esos cubre varios gastos", son solo algunos de los lamentables comentarios que se leen en la publicación del artista.

Pese a la insensibilidad de algunos usuarios, sus fieles seguidores le demostraron al Japa su cariño, haciéndole donaciones para ayudarlo a cubrir sus gastos.

Este viernes, el cantante volvió a subir otro video en el que agradeció a todas las personas que se preocuparon por su salud, pero fue muy poco lo que se le logra entender.

El pasado13 de mayo, Japanese fue recluido en la sala de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, luego de sufrir un derrame cerebral, que lo mantuvo en coma por varias semanas y le dejó graves secuelas que le provocaron la pérdida temporal de la vista, su movilidad del lado derecho del cuerpo y su capacidad para hablar y caminar. Con mucha terapia y la ayuda de amigos, colegas, medios de comunicación y empresas, el artista logró recuperarse hasta el punto de volver a caminar con la ayuda de una andadera y luego con un bastón. Incluso sacó nuevos temas y se presentó en algunos eventos. Sin embargo, los ACV silenciosos lo volvieron a atacar, dejándolo nuevamente en una grave condición.

¿Qué es un derrame silencioso?

Según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. No obstante, cuando estos accidentes cerebrovasculares afectan una zona pequeña, puede no haber ningún síntoma y a estos se denominan accidentes cerebrovasculares silenciosos.

Estos son más comunes en las personas que previamente han presentado complicaciones cerebrales. Aunque los síntomas no se vean de manera clara, este tipo de afectaciones pueden complicar a largo plazo diferentes partes del cuerpo. Se puede presentar entumecimiento de la cara o brazos, dificultad para hablar y entender a los demás, dolores de cabeza y problemas para caminar.