Japanese se quiebra y rompe a llorar frente a Nando Boom por las burlas en redes sociales

En poco más de seis meses, la vida de Japanese dio un vuelco que jamás imaginó. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de estar montado en la tarima cantando sus mejores éxitos, a estar postrado en una silla de ruedas por culpa de un derrame cerebral que lo dejó en coma y con graves secuelas motoras. Por desgracia, y pese a que el artista ha hecho todo lo posible para recuperarse, la enfermedad se ha cebado con él de una manera tan despiadada, dejándolo en una situación de desamparo total.

Tras salir del coma y volver a recuperar de a poco la movilidad de su parte derecha del cuerpo después del primer derrame cerebral que sufrió en mayo de 2023, el artista parecía retomar su nueva vida tras mostrar signos de evidente mejoría. Sin embargo, durante las últimas semanas, Japa fue estremecido por cuatro derrames silenciosos que agravaron su estado de salud y le arrebataron todo el trabajo de recuperación que había logrado.

En un video grabado desde la cama del hospital Santo Tomás el pasado 19 de noviembre, el intérprete de 'Cocobola' contaba todo lo que le había sucedido. Pero no fue hasta varios días después que se conoció la gravedad de su estado de salud, cuando publicó otro video en el que le pedía a sus seguidores, amigos y colegas que lo ayudaran con donaciones de yappy.

Solo, sin dinero, y postrado en una silla de ruedas, Japanese se vio en la necesidad de recurrir a las redes sociales para apelar a la buena voluntad de quienes puedan apoyarlo ahora que se encuentra en el momento más duro de su vida. Con muchísima dificultad para hablar y expresar sus ideas, el artista pidió donaciones de yappi, para sufragar los gastos de su enfermedad, puesto que no cuenta con el apoyo de nadie que se haga cargo de él.

"Este es el cuarto derrame que me da silencioso, estoy en casa, no tengo el cuidado de nadie, no tengo a nadie y estoy aquí solo... 64704570 es mi Yappy. No tengo ayuda de nadie", se le escucha decir con extrema dificultad y casi sin poder entendérsele al intérprete de “Un millón en mi maleta”.

El video desató una ola de críticas y una cantidad enorme de comentarios hirientes que lejos de ser empáticos, mostraban cierto nivel de burla y saña contra el artista, al que le pedían que vendiera sus prendas de oro, sus lentes y zapatillas para pagarse sus gastos y que dejara de pedir yappy.

Lo que vino después de eso, fue una serie de videos perturbadores, donde el artista bromeaba con tirarse de un edificio. Desconocemos si los malintencionados comentarios influyeron para que Japanese actuara de esa manera. Lo cierto es que uno de sus amigos indicó que el cantante se encontraba bajo los efectos de algunos medicamentos fuertes, que no le permiten legislar de forma correcta.

Tras esto, uno de los primeros en reaccionar fue Nando Boom, que inmediatamente después de enterarse, fue a visitarlo a su casa y constató la delicada situación en la que se encuentra su colega y amigo. Nando condenó enérgicamente a quienes se burlaron del cantante en redes sociales y pidió que lo apoyaran.

"Tú ves que Japanese está usando sus lentes, pero es para no parecer derrotado", pero honestamente yo acabo de llegar y no quiero llorar delante de él".

Posteriormente se dio a conocer que un grupo de más de 20 artistas entre cantantes, djs, presentadores y animadores realizarán el evento “Todos con Japa”, con el fin de recaudar fondos para la salud del cantante. El evento se llevará a cabo este 7 de diciembre en la discoteca Chill Out de Amador y contará con la participación de Chamaco, Anyuri, RD Maravilla, Akim, Barbel, Nerry Money, Calero, Almirante, Anubikiss, Eiby, entre otros. Todo el dinero recaudado será para costear los gastos médicos de Japanese y sus terapias de recuperación.