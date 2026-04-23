Juanes apuesta por lo analógico en su nuevo videoclip vintage grabado con una cámara de 1965

El colombiano vuelve a marcar distancia dentro de la industria musical con el lanzamiento del videoclip de La Carta, una propuesta que rompe con la estética dominante de la era digital y reivindica el valor de lo artesanal.

En lugar de recurrir a efectos generados por inteligencia artificial o producciones hipereditadas, el cantante Juanes apostó por un enfoque completamente analógico, grabando el proyecto con una cámara original Canon Scoopic 16 de 1965.

El resultado es una pieza que se aleja deliberadamente de los estándares visuales contemporáneos y se sumerge en una narrativa íntima, marcada por la textura, la imperfección y una sensación de cercanía poco habitual en la producción audiovisual actual. La dirección estuvo a cargo de Diego Cadavid, quien trabajó junto al propio Juanes, cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal, y Mario Alzate para construir una visión que prioriza lo emocional sobre lo técnico.

La decisión de rodar con una cámara de los años sesenta no fue casual. Según el equipo creativo detrás del proyecto, la intención era recuperar una forma de narrar que conectara directamente con lo humano. “Estamos en un momento en el que lo orgánico vuelve a tener valor. Lo imperfecto, lo real, lo humano... eso es lo que queríamos rescatar”, explicaron en conversaciones sobre el proceso creativo. La frase resume el espíritu de un videoclip que apuesta por lo esencial en un contexto dominado por la sobreproducción.

Grabado en distintas locaciones de Miami y en zonas de Homestead, el video construye una atmósfera introspectiva donde cada elemento visual cumple una función simbólica. Uno de los momentos más destacados muestra a Juanes sentado frente a una mesa en medio del mar, rodeado de objetos que evocan memoria, exceso y ausencia. La escena no solo impacta por su estética, sino por la carga conceptual que transmite.

Sobre esta secuencia, el director explicó: “Queríamos que se sintiera como una inmersión en su mundo interno”. La imagen de una mesa aparentemente abundante, pero emocionalmente vacía, refuerza la narrativa del videoclip, en la que el artista “consume” elementos que representan lo que queda cuando algo fundamental se ha perdido. Es una metáfora visual que dialoga directamente con la letra de la canción y con el tono introspectivo de esta nueva etapa musical.

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El proyecto también consolida una relación creativa que ha evolucionado con el tiempo. Esta es la cuarta colaboración entre Juanes y Diego Cadavid en formato videoclip, aunque su vínculo artístico se remonta a años de trabajo conjunto en fotografía. Para Cadavid, la conexión con el artista ha sido clave para desarrollar propuestas cada vez más arriesgadas. “Trabajar con él es muy especial”, afirmó. “Tiene una energía muy auténtica, muy comprometida. Es alguien que te inspira a elevar el nivel en cada proyecto”.

Detrás de esta producción se encuentra Asa Films, la compañía fundada por Cadavid junto a Miriam Rabascall, desde donde han impulsado proyectos visuales de alto impacto para distintos artistas. Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras como Jhay Cortez y Monsieur Periné, consolidando un portafolio que combina versatilidad estética con una fuerte identidad narrativa.

En este contexto, “La Carta” se posiciona como una obra que no solo acompaña un lanzamiento musical, sino que redefine el lenguaje visual del artista. La apuesta por una estética vintage no responde a la nostalgia, sino a una búsqueda consciente de autenticidad en medio de la saturación tecnológica. “Hay una necesidad de volver a lo tangible en medio de tanta saturación tecnológica”, subrayó el equipo creativo.

Con más de dos décadas de trayectoria, Juanes demuestra que sigue explorando nuevas formas de expresión sin perder de vista la esencia que ha definido su carrera. Este videoclip no solo evidencia una evolución artística, sino también una declaración de principios: en un mundo dominado por lo digital, lo imperfecto puede ser, precisamente, lo más poderoso.