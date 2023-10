¡En vivo y en directo! Juanes reveló que tuvo un encuentro con un Ovni

Juanes, el cantante colombiano que lleva más de 30 años dedicado a la música, es reconocido por sus icónicos temas como “La camisa negra” o “A Dios le pido”, pero, poco se sabía de la creencia del artista acerca de la existencia de los extraterrestres. Juan Estaban Aristizábal se ha destacado por ser franco y contundente cuando habla de la música, pero también cuando se refiere a su vida personal. En diversas ocasiones ha mencionado episodios trágicos de su vida y su carrera artística, aunque esta última revelación sobre su experiencia sobrenatural, es sorprendente.

En una reciente entrevista concedida a “Buen día Colombia”, del canal RCN, habló de un episodio particular que vivió en el 2011, cuando se encontraba en Suiza, donde tenía programado un concierto. Juanes aseguró que allí pudo ver, a lo lejos un objeto volador no identificado (OVNI)”.

"Fue increíble la verdad, fue increíble porque antes de que esto me pasara, yo ya creía en eso, pero nunca me había tocado. Estábamos en Ginebra, Suiza, en un evento. Era la 1:00 de la mañana", relató al programa de televisión. "En Latinoamérica eran las 6:00 de la tarde, no teníamos sueño. Literal, estábamos en el balcón sentados, tomando cerveza y viendo la ciudad... No había absolutamente nadie en la ciudad, ni una moto. Nada, nada, silencio absoluto".

Continuó diciendo: "De repente, al frente, empezamos a ver cinco luces gigantes, y lo primero que pensamos: ah, ok, el aeropuerto, aviones que van a aterrizar en el aeropuerto. Y vimos estas luces que no se movían para ninguna parte, sino que estaban estáticas", agregó.

El artista de 51 años expresó: "De repente dije ¿qué es eso, tan extraño?. Después se empezaron a mover de manera súper perfecta, es decir líneas, después hacían un triángulo. Desaparecen dos y aparecían otras, como unos patrones que se ven en internet", finalizó en su relato.

Ese enigmático momento, dice Juanes, duró cerca de 25 minutos. Luego, el artista contó que las luces desaparecieron sin dejar rastro: “Y yo dije ¡esto es real, de verdad! Para mí fue brutal porque fue reafirmar que esto estaba pasando”.

Luego de esta experiencia, el artista ganador de tres Latin Grammys pudo constatar que su creencia no estaba equivocada y hasta el día de hoy, lo sigue recordando como un acercamiento a otra realidad paralela de la vida.

Para finalizar, la presentadora le interrogó acerca de sus creencias. Si bien reafirmó no ser muy abiertos en cuanto a esos asuntos, reconoció que “es obvio, no podemos ser los únicos”.