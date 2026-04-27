Katy Perry: actor de 'Teenage Dream' habla de 'trauma silencioso' y culpa a la cantante

El resurgimiento de este testimonio coincide con nuevas controversias que también involucran a la artista, lo que ha incrementado la atención mediática sobre su figura.

El actor y modelo Josh Kloss volvió a colocar en el centro del debate a Katy Perry tras reiterar una acusación que había hecho pública años atrás, relacionada con un presunto incidente ocurrido durante una fiesta privada en 2012.

El caso, que resurgió en una reciente entrevista, ha reactivado la conversación en torno a conductas inapropiadas en la industria del entretenimiento y el impacto emocional que pueden dejar en quienes aseguran haberlas vivido.

Kloss, conocido por su participación en el videoclip de la canción Teenage Dream, explicó que decidió volver a hablar del tema tras años de silencio. Según su relato, el episodio habría tenido lugar en una celebración del estilista Johnny Wujek, en Glendale, California. Allí, de acuerdo con su versión, la artista habría bajado su pantalón y ropa interior sin consentimiento frente a otros asistentes.

El actor aseguró que el recuerdo de ese momento le generó consecuencias emocionales duraderas. “¿Puedes imaginar lo patético y avergonzado que me sentí?”, expresó inicialmente cuando hizo pública la acusación en 2019. Ahora, al retomar el tema, señaló que arrastra lo que describe como un “trauma silencioso”, y explicó las razones que lo llevaron a volver a pronunciarse. “Es difícil sacar a relucir algo que parece irrelevante para mucha gente”, afirmó, antes de agregar: “Sentí que era importante ser valiente y mostrar mi cara y explicarme”.

El testimonio del modelo enfatiza que, desde su perspectiva, lo ocurrido no debe interpretarse como una broma. “Quiero aclarar eso. Quiero eliminar la confusión porque algunas personas creen que si le bajas los pantalones a alguien en una fiesta, es una broma”, indicó. En ese sentido, subrayó la dimensión de lo vivido: “Incluso que te bajen los pantalones habría sido totalmente humillante”, añadiendo que en su caso “no hubo ningún juego” ni una dinámica previa que justificara la acción.

Kloss también contextualizó su relación con la cantante en el momento en que ocurrió el supuesto incidente. Ambos se conocieron durante el rodaje del videoclip en 2010, experiencia que, según explicó, generó una cercanía inicial. “Es un poco raro, ¿no? Cuando estás encaprichado con alguien y luego se acerca y te agarra o hace algo contigo, eso a veces puede considerarse, para mi generación, como un coqueteo”, reflexionó. Sin embargo, señaló que con el tiempo reinterpretó lo sucedido: “Mi cerebro se dio cuenta de lo que era después de procesarlo y digerirlo”.

La primera vez que el actor hizo pública la acusación fue en 2019, luego de enfrentar comentarios que, según dijo, minimizaban su experiencia. “Ella, de quien se supone que debería estar agradecido, me devaluó y degradó al máximo nivel frente a sus amigos más cercanos. ¿Por qué debería estar agradecido por eso?”, cuestionó en ese momento. En su reciente intervención, aclaró que su intención no es generar represalias, sino priorizar su bienestar personal: su objetivo, afirmó, ha sido proteger su salud mental.

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Tras la difusión inicial de la acusación, personas cercanas a Perry respondieron públicamente. Johnny Wujek negó los hechos y los calificó como falsos, mientras que la diseñadora Marsha Molinari describió a Kloss como un “fan obsesionado”. Estas reacciones reflejan la polarización que ha generado el caso desde sus primeras declaraciones.

Por su parte, Katy Perry no ha respondido directamente a las afirmaciones específicas del actor. No obstante, en una entrevista concedida en 2020 abordó de forma general el tema de las acusaciones públicas. “Creo que vivimos en un mundo donde cualquiera puede decir cualquier cosa”, declaró. Además, agregó: “No quiero decir ‘culpable hasta que se demuestre lo contrario’, pero no hay controles ni equilibrios: un titular simplemente vuela, ¿verdad?”. La cantante también explicó su postura frente a este tipo de situaciones: “No quiero añadir ruido. Quiero aportar a la verdad, básicamente”, y puntualizó: “No comento todo lo que se dice sobre mí porque si persiguiera eso, estaría toda mi vida desmintiendo lo que es verdadero o falso. Es una distracción”.

El resurgimiento de este testimonio coincide con nuevas controversias que también involucran a la artista, lo que ha incrementado la atención mediática sobre su figura. Mientras tanto, el caso continúa generando debate en torno a los límites del comportamiento en espacios privados, la percepción pública de las denuncias y el impacto de estas historias en la industria del entretenimiento.