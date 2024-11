Kelly Rowland y Nelly se vuelven a reunir 20 años después para interpretar su éxito 'Dilema'

Dos décadas después de conquistar las listas con su icónico dueto los artistas recordaron a todos por qué sigue siendo un clásico. El reencuentro tuvo lugar el 10 de noviembre en la prestigiosa gala de Baby2Baby, y el público, repleto de estrellas, no pudo resistir levantarse de sus asientos para corear junto a ellos.

La noche fue un viaje nostálgico para quienes estuvieron presentes, incluidos nombres como Chrissy Teigen, Jenna Dewan, Paris Hilton, Nicole Richie, Sofia Richie, Katy Perry, Jennifer Garner, Charlize Theron, Jessica Alba, Heidi Klum, Rachel Zoe, y Ciara. La audiencia, fascinada por el dúo, no solo aplaudió su actuación, sino que incluso participó en el espectáculo, completando las letras del tema en ciertos momentos icónicos.

Te puede interesar: Megan Fox anuncia que está embarazada de Machine Gun Kelly

Te puede interesar: Protagonista de ‘El Conjuro’, se lanza como cantante de Metal alternativo

Kelly Rowland no tardó en compartir su entusiasmo en redes sociales: “Para rematar la noche, Nelly arrasó en el escenario y nos llevamos a todos de regreso”, escribió en X, agradeciendo además a los patrocinadores que hicieron posible el evento: “¡Y gracias a todos los increíbles patrocinadores! ¡¡¡LA NOCHE FUE GENIAL!!!”.

Este regreso no solo fue un guiño a los fans de los 2000, sino también una celebración familiar para ambos artistas. Kelly asistió al evento junto a su esposo, Tim Weatherspoon, mientras que Nelly estuvo acompañado por su esposa, Ashanti, quien recientemente dio a luz a su hijo Kareem Kenkaide “KK” Haynes hace apenas tres meses.

“Dilemma” es recordada como uno de los sencillos más emblemáticos de la década, no solo por su melodía pegajosa, sino también por el ya famoso momento en su video musical, donde Kelly intentó enviar un mensaje de texto usando Microsoft Excel. Ese curioso detalle sigue generando risas hoy en día, algo que la propia artista comentó con humor en marzo durante una entrevista para Last Meals de Mythical Kitchen: “¿Sabes cuántas críticas recibo por eso? En realidad, estoy enojada con ellos porque me hicieron quedar como loca”, bromeó la cantante.

A pesar de las bromas, la vida de Kelly ha cambiado considerablemente desde aquellos días. Ahora, su enfoque principal está en la maternidad. La exintegrante de Destiny’s Child es madre de Titan, de 10 años, y Noah, de 3, y ha abrazado esta etapa con toda la pasión y dedicación. En una entrevista reciente, compartió un sabio consejo que una amiga le dio sobre ser madre: “Vas a arruinarlo todo y no pasa nada. Cuando lo hagas bien, celébrate de verdad”. Rowland destacó la importancia de ser amable con uno mismo y aprender a valorar los momentos en los que todo sale bien.

Un éxito que marcó una época

Lanzada en 2002 como parte del segundo álbum de estudio de Nelly, Nellyville . La canción se convirtió rápidamente en un éxito global, alcanzando el primer lugar en las listas de Billboard Hot 100 en Estados Unidos, donde permaneció en la cima por diez semanas.

La canción es definida como una balada de hip-hop y R&B que explora un romance complicado y prohibido, con letras que detallan los sentimientos de atracción y conflicto entre dos personas que ya están en relaciones comprometidas. La combinación de la melodía pegajosa, la química entre los artistas, y la interpretación emocional de Rowland le dieron un impacto duradero en la música pop y urbana de principios de los 2000. La canción también ganó el premio Grammy en 2003 en la categoría de " Mejor Interpretación de Rap Colaborativa", consolidando su lugar como uno de los temas más memorables de esa década.