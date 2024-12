Lady Gaga luce su impresionante anillo de compromiso

Lady Gaga vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez no solo por su arrolladora presencia en el mundo del espectáculo, sino por el anillo de compromiso que ha conquistado todas las miradas. Sin embargo, fue durante su reciente aparición en el especial navideño Carpool Karaoke Christmas de Apple TV cuando la joya pudo apreciarse en toda su magnitud, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

El anillo, un diseño atemporal y elegante, está protagonizado por un enorme diamante ovalado engastado en una banda de oro con pavé de diamantes, un detalle que refuerza su opulencia y delicadeza. Según expertos consultados por Page Six, la joya podría alcanzar entre 10 y 20 quilates, con un valor estimado de hasta 2 millones de dólares. Mike Fried, de The Diamond Pro, destacó que esta pieza no solo representa un amor duradero, sino también un meticuloso proceso de diseño que podría haber llevado meses.

Lady Gaga ya había dado un primer vistazo a la impresionante alhaja en septiembre, durante su paso por el Festival de Cine de Venecia, donde promocionó la secuela de Joker: Folie à Deux. Ataviada con un sobrio vestido negro y boina a juego, la cantante y actriz dejó que su anillo robara el protagonismo en una alfombra roja compartida con su compañero de reparto Joaquin Phoenix y el director Todd Phillips.

La joya volvió a brillar esta semana en el especial navideño de Carpool Karaoke, donde Gaga apareció con un look gótico compuesto por un vestido negro de mangas abullonadas y un colgante oscuro, complementado con su distintiva melena negra y uñas nude. Durante un momento espontáneo, mientras se llevaba las manos a la boca, la cámara captó el anillo en toda su esplendorosa magnitud.

El espectacular anillo ha dado pie a una ola de especulaciones. Olivia Landau, fundadora de Clear Cut, calcula que el diamante tiene unos 10 quilates y un valor de al menos medio millón de dólares, mientras que Ajay Anand, CEO de Rare Carat, sugiere que podría alcanzar los 20 quilates y acercarse a los 2 millones. En cualquier caso, todos coinciden en que el diseño es una pieza única que simboliza tanto lujo como amor.

“Es un anillo elegante y atemporal, pero también imponente por el tamaño del diamante. Este tipo de joyas requieren no solo un presupuesto significativo, sino también un ojo experto para seleccionar la piedra adecuada”, explicó Fried.

El compromiso con Michael Polansky llega después de más de cuatro años de relación. Los primeros rumores sobre la pareja surgieron en 2020, cuando fueron vistos juntos en una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas. Más tarde, Gaga confirmó su relación a través de Instagram, compartiendo imágenes románticas durante la Super Bowl.

Aunque este es el tercer compromiso para la cantante, quien previamente estuvo comprometida con Taylor Kinney y Christian Carino, parece que esta vez la relación está destinada a perdurar. Sobre su compromiso, Lady Gaga no ha emitido declaraciones públicas, pero su radiante apariencia y la manera en que presume su anillo reflejan su felicidad en este momento especial de su vida.