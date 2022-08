¿Qué le pasa? Marc Anthony reaparece con un aspecto 'desmejorado'

Luego que en mayo pasado sufriera una 'caída', horas antes de iniciar su concierto en Panamá y que lo obligó a cancelar el show en medio de rumores y mucha polémica, el salsero puertorriqueño vuelve a ser blanco de la crítica por su desmejorado aspecto físico.

Durante el fin de semana, el salsero fue captado en un yate tomando el sol en pantalones cortos y con su torso desnudo, dejando al descubierto su evidente delgadez y un demacrado aspecto físico.

Marc se encontraba en la bahía de Miami mientras David Beckham y su hijo Romeo servían de anfitriones para el prometido de la modelo Nadia Ferreira [quien brilló por su ausencia].

Sentado bajo los ardientes rayos del sol, el artista de 53 años aparecía sumamente delgado, con un rostro desmejorado y con aparentes problemas para enfocar la mirada en la pantalla de su celular. Las imágenes rápidamente encendieron las alarmas y de inmediato surgieron los rumores sobre la salud del intérprete de 'Vivir mi vida'.

No obstante, el propio cantante, al darse cuenta de los comentarios que corrían por las redes, quiso zanjar la polémica mostrando un video en su cuenta de Instagram donde se lo ve alegre ante su público y diciendo: "Disfrutando de la mejor energía, en dos semanas seguimos #TourLife! #EstoSigueee".

Posteriormente, en sus historias aparecería una imagen del él junto a su amigo y compadre David Beckham en el estadio del Inter de Miami, club de cual es propietario el exjugador de fútbol. En la foto, el salsero aparece elegante y luciendo una camisa negra con gafas oscuras.

No es la primera vez, que Marc Anthony es noticia por su aspecto físico y sus presuntos 'problemas de salud'.

El pasado 4 de mayo, el salsero se presentaba por todo lo alto en el estadio Rommel Fernández en su tour 'Pa'llá Voy', sin embargo, minutos antes de iniciar su presentación, se informó que el artista se había caído por las escaleras del hotel donde se estaba quedando, motivo por el cual se tuvo que cancelar el evento.

Ante la ola de críticas, Anthony hizo un video pidiendo disculpas a todos los fanáticos que se quedaron con el boleto en mano y sin poder disfrutar de su concierto.

"Estoy mejorando, no puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor", exclamó tras lo ocurrido. "No soy un hombre de cancelar, no tengo historia de eso, no tengo reputación de eso".

Reprogramación para el 9 de agosto

La empresa Magic Dreams anunció la reprogramación del concierto para el próximo martes 9 de agosto en el mismo lugar, el estadio Rommel Fernández.

Los organizadores señalaron que los boletos, tanto físicos como digitales de la fecha anterior (4 de mayo) serán válidos para el evento, por lo que las personas que ya tenían su ticket contarán con los mismos puestos.

Así mismo, las personas que vayan al concierto deberán presentar el esquema completo de vacunación será obligatorio en cumplimiento de los requisitos del Minsa.