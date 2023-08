'Llegué a odiar mi música' | Juanes se sincera sobre su angustiante lucha contra la depresión

Juan Esteban Aristizábal, conocido en el mundo artístico como Juanes, ha decidido romper el silencio y hablar sobre los problemas de salud mental que le aquejan. El compositor colombiano publicó una profunda reflexión ante sus más de 4 millones de seguidores, en el que dejó al descubierto la lucha diaria que enfrenta contra la depresión, enfermedad que sufre desde hace muchísimos años.

Según la Organización Panamericana de la Salud, se calcula que a escala mundial unos 300 millones de personas sufren de depresión, lo que equivale aproximadamente al 4.4 de la población mundial.

A lo largo de su carrera, Juanes ha sido considerado uno de los artistas más completos que ha dado la música pues además de cantar, también compone, produce, toca la guitarra y es arreglista de todas las canciones que forman parte de su discografía. Es uno de los artistas solistas con más Grammys ganados y se encuentra en el top 5 de cantantes colombianos con más discos vendidos. Desde que se dio a conocer con su primer álbum "Fíjate bien" en el año 2000, su carrera fue en ascenso hasta convertirlo en todo un referente del rock en español, especialmente por el sentido social de sus letras.

Sin embargo, la fama y el reconocimiento que se ganó con su extraordinario talento nunca eliminaron sus problemas con la depresión, una enfermedad que asegura la padece a causa de factores genéticos y químicos.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas que acabas de leer”, inició Juanes su escrito que fue colgado en todas sus redes sociales.

Su descomunal éxito trajo consigo una cuota de sacrificio que en algún momento lo superó y se volvió en su contra a tal grado que dejó de disfrutar de sus propios conciertos.

“Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario. Pero claro, habían pasado diez años sin descanso, de conciertos, viajes, ausencias y más, que terminaron pasando factura”.

También reveló que en esa década “había trabajado tanto que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado de lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo. Lo peor es que yo fui el único culpable, nunca tuve la fortaleza de decir ‘estoy cansado, necesito un momento’”.

Esta suma de situaciones, comentó, lo llevaron a buscar “ayuda en el alcohol para tratar de anestesiar y poder seguir”.

Juanes también aprovechó su conmovedora reflexión para enviar un mensaje a quienes al igual que él, están luchando contra la depresión todos los días.

“Recuerden, todos podemos sufrir depresión, y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas. No dudes en buscar ayuda si la necesitas. Existen herramientas y expertos que te muestran la luz y te acompañan. Siempre habrá alguien ahí afuera que se solidarice contigo. Quizá uno que otro no lo haga, pero el tiempo los pondrá en su lugar. Lo importante es que estés bien”.

Juanes puntualizó que aún no ha vencido la depresión, “pero la manejo mucho mejor”. “Tú también puedes, ¡ánimo!”.

*Con información de www.noticias.caracoltv.com/OscarRosas*