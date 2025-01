Madonna sorprende al mundo con su debut en stand-up: ¿una nueva era en su carrera?

Esta vez, la icónica artista dejó de lado la música para sorprender al público con una faceta inesperada: el stand-up comedy. Su debut tuvo lugar en el Comedy Cellar de Nueva York, un club de renombre donde las estrellas del humor ponen a prueba su talento ante audiencias exigentes.

La presentación se llevó a cabo el pasado 25 de enero, tras la actuación de su amiga y reconocida comediante Amy Schumer. Según testigos, Madonna subió al escenario con seguridad y presentó un monólogo de aproximadamente 30 minutos, en el que combinó anécdotas personales con un humor irreverente que generó reacciones mixtas.

Aunque la expectación fue enorme, la recepción del público fue diversa. Según un testigo citado por medios británicos, la audiencia estaba tan asombrada con la presencia de Madonna que les costó asimilar lo que estaban viendo. “No lo hizo tan bien como se podría pensar, pero lograba risas cada vez que soltaba una grosería, porque escuchar a Madonna maldecir es gracioso”, reveló la fuente.

Te puede interesar: ¿Por qué las botellas y termos de agua son un riesgo invisible?

Te puede interesar: Rapera demandó por discriminación a compañía de transportes que la rechazó por su peso

Este comentario refleja un punto clave: el carisma de Madonna sigue intacto, y aunque su destreza en el stand-up aún está en desarrollo, su presencia es suficiente para generar expectación y entretenimiento.

El debut de Madonna en el stand-up no fue un acto improvisado. Según Amy Schumer, quien ha sido una de sus mayores impulsoras en esta nueva aventura, la artista lleva tiempo explorando este género. En una entrevista en The Howard Stern Show, Schumer destacó la dedicación de su amiga: “Ella tiene algo dentro que la hace interesarse en el stand-up, y sabe que, como cualquier otra cosa, hay que trabajar muy duro en ello”.

Schumer también reveló que Madonna ya había probado suerte en el stand-up en 2017, en el mismo club neoyorquino. Esta vez, sin embargo, la cantante llegó preparada con un cuaderno de notas y grabó su propio monólogo para evaluar su desempeño y mejorar su técnica. “No es vergonzoso. Es graciosa. Tiene chistes, tiene cosas que decir. Tiene ‘tea’”, añadió la comediante, utilizando la expresión en inglés que hace referencia a información jugosa o polémica.

No es la primera vez que Madonna coquetea con la comedia. En 2015, realizó un breve monólogo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, lo que indica que su interés en este género no es pasajero.

Además, la artista sigue utilizando su plataforma para abordar temas políticos y sociales. Recientemente, en una publicación en Instagram, criticó al gobierno de Estados Unidos, acusándolo de “desmantelar lentamente todas las libertades por las que hemos luchado”, en referencia a medidas gubernamentales que afectan a inmigrantes y personas transgénero.