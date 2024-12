Reconocida cantante perdió la visión en un ojo tras una grave trombosis

La cantante mexicana-española de 61 años explicó que sufrió una trombosis ocular que le provocó la pérdida total de visión en ese ojo. Aunque el anuncio generó preocupación, Alaska se mostró optimista y agradecida por el apoyo recibido.

Fue el 17 de diciembre cuando la artista compartió en redes sociales una foto luciendo el parche y pidiendo por su salud al santo San Lázaro. “Estoy magníficamente atendida, pero hay que tener paciencia, la recuperación no es de un día para otro”, explicó en un comunicado, detallando que está siendo tratada con inyecciones intravítreas.

Alaska aclaró que el parche no es obligatorio, sino una decisión personal para evitar maquillarse mientras continúa su tratamiento. “No me quiero maquillar por precaución, pero el parche también ayuda a darle un toque de humor a esta situación”, afirmó.

Con su característica actitud positiva, Alaska no dudó en reírse de los memes y comparaciones que surgieron tras su aparición con el parche. “Un poco de humor para pasar el trance”, escribió, haciendo referencia a los comentarios que la compararon con personajes icónicos como villanas de telenovelas o figuras históricas.

Pese al contratiempo en su salud, la cantante no ha frenado su actividad artística. Durante la Nochebuena, Alaska formó parte del programa Tardear de Telecinco, donde participó como miembro del comité de expertos en presentaciones musicales, demostrando que sigue tan activa como siempre.

Nacida en la Ciudad de México, Alaska se trasladó a España durante su infancia, donde desarrolló una exitosa carrera musical. Su trayectoria despegó en los años 80 con la banda Alaska y Dinarama, que dejó himnos como “Ni tú ni nadie” y “A quién le importa”. Más tarde, continuó su carrera como vocalista del grupo Fangoria, consolidándose como una de las artistas más influyentes del pop español.

Con éxitos como “El rey del glam” y “Perlas ensangrentadas”, Alaska marcó una época y se convirtió en un referente de la música y la cultura pop, manteniendo su relevancia a lo largo de las décadas.

“La salud es lo primero”: Alaska aprovechó la situación para recordar la importancia de cuidar la salud. “Hay cosas que no se pueden prever, pero lo importante es afrontarlas con ánimo y confianza en los médicos”, expresó.

Aunque la pérdida de visión en un ojo ha sido un golpe duro, la cantante dejó claro que su pasión por la música y su espíritu inquebrantable seguirán guiándola en su carrera. “Esto no me detiene, solo es una etapa más que superar”, concluyó.