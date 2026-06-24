Metallica: Kirk Hammett protagoniza inesperada caída en pleno concierto

El guitarrista, integrante de la legendaria banda, volvió a convertirse en tema de conversación entre seguidores de la música luego de sufrir una aparatosa caída durante una presentación en Dublín, Irlanda.

El incidente ocurrió el pasado 19 de junio mientras el músico interpretaba uno de los clásicos más reconocidos del grupo, “Seek & Destroy”, en medio de la actual gira europea de la agrupación.

El accidente sobre el escenario se produjo apenas unos días después de que Hammett generara controversia en redes sociales por una camiseta que utilizó durante otro concierto de la banda. La prenda, que fue fotografiada durante una presentación en Budapest, Hungría, contenía una frase relacionada con la estrella del pop Taylor Swift, lo que desató una ola de comentarios y debates entre usuarios de distintas plataformas digitales.

Durante el espectáculo realizado el 13 de junio en el Puskás Aréna de Budapest, el guitarrista apareció vistiendo una camiseta con el mensaje “Taylor Swift Is a CIA Psyop”, acompañado por una imagen de la cantante. Las fotografías circularon rápidamente en internet y provocaron reacciones tanto de seguidores de Metallica como de fanáticos de la intérprete estadounidense.

Las discusiones se trasladaron a espacios como Reddit y otras comunidades en línea, donde numerosos usuarios expresaron opiniones divididas sobre el mensaje de la camiseta. Entre las respuestas destacaron comentarios críticos hacia el músico. Uno de los mensajes señalaba: “Nadie les hace caso ya, así que tuvieron que usar el nombre de Taylor para ganar atención”. Otro usuario manifestó: “Esto es tan aterrador. Los hombres la odian sin razón alguna. Esto está directamente relacionado con la violencia contra las mujeres”.

Mientras la controversia seguía generando conversación en redes sociales, Metallica continuó con su agenda de presentaciones por Europa. Fue durante el concierto celebrado en Dublín cuando ocurrió el inesperado percance que volvió a colocar a Hammett en el centro de la atención mediática.

Según los registros compartidos por asistentes al evento, el guitarrista perdió el equilibrio mientras se desplazaba por una de las zonas del escenario durante la interpretación de “Seek & Destroy”. La caída lo llevó hacia el borde del escenario, acercándolo a la zona donde se encontraba el público. En ese momento aún sostenía su guitarra, lo que aumentó la preocupación de quienes presenciaron la escena.

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A pesar del impacto visual del accidente, la situación fue controlada rápidamente. Varias personas cercanas colaboraron para ayudar al músico a reincorporarse y regresar al escenario. La presentación continuó poco después, con mínimas interrupciones y sin que el incidente obligara a suspender el espectáculo.

El propio Hammett decidió tomarse el episodio con humor una vez finalizado el concierto. A través de sus redes sociales compartió una publicación relacionada con la caída y resumió el momento utilizando la frase: “Slip & Destroy”, un juego de palabras inspirado en el título de la canción que interpretaba cuando perdió el equilibrio.

Hasta el momento, el guitarrista no ha realizado declaraciones adicionales sobre la polémica generada por la camiseta utilizada en Budapest. De igual forma, Taylor Swift tampoco se ha pronunciado públicamente respecto a la controversia ni sobre las reacciones que surgieron tras la difusión de las imágenes.

Entretanto, Metallica mantiene sin cambios su calendario de actuaciones internacionales. La banda continúa desarrollando su extensa gira mundial con presentaciones programadas en diferentes ciudades europeas antes de trasladar parte de sus actividades a Norteamérica. Entre los compromisos previstos figuran varias fechas en Las Vegas, donde el grupo tiene programados conciertos entre octubre y marzo, reafirmando su vigencia como una de las agrupaciones más influyentes y convocantes de la historia del rock y el metal.