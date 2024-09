¡Escándalo! Miley Cyrus enfrenta demanda por plagio de su éxito mundial “Flowers”

Según la denuncia, la canción de Cyrus tiene "llamativas similitudes" con el tema de Bruno Mars "When I Was Your Man".

Miley Cyrus se encuentra en el centro de una controversia legal, ya que la empresa Tempo Music Investments ha presentado una demanda en su contra por supuesto plagio en su exitoso sencillo "Flowers". La denuncia, interpuesta en la corte federal de Los Ángeles, alega que la canción incluye elementos no autorizados de "When I Was Your Man", el icónico tema de Bruno Mars lanzado en 2013.

De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, "Flowers" replica múltiples componentes melódicos, armónicos y líricos de la canción de Mars. Entre las similitudes se mencionan la estructura del verso, la línea de bajo, las progresiones de acordes y ciertos elementos líricos que coinciden con la composición original de Mars. Según Tempo Music Investments, estas similitudes “son innegables” y afirman que "Flowers" no existiría sin la influencia de "When I Was Your Man".

Además de Cyrus, la demanda también nombra como co-demandados a los co-escritores Gregory Hein y Michael Pollack, junto con grandes empresas como Sony Music Publishing, Apple, Target y Walmart, quienes participaron en la distribución de la canción. Sin embargo, Bruno Mars no aparece como demandante en el caso, pese a ser uno de los autores originales de la canción mencionada en la demanda.

La empresa Tempo Music Investments, que adquirió una parte de los derechos de autor de "When I Was Your Man" de uno de sus co-escritores, Philip Lawrence, exige una compensación económica por daños y perjuicios. El monto será determinado durante el juicio. Asimismo, la compañía busca una orden judicial que impida a la artista y a los co-demandados seguir distribuyendo, reproduciendo o interpretando públicamente "Flowers".

Lanzada en 2023, "Flowers" rápidamente alcanzó un éxito mundial, manteniéndose en la cima del Billboard Hot 100 por ocho semanas en Estados Unidos y diez semanas en el Reino Unido. En febrero de 2024, la canción le valió a Miley Cyrus su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista. Este sencillo, incluido en su álbum Endless Summer Vacation, fue visto por muchos como una declaración de independencia tras su divorcio de Liam Hemsworth.

A la controversia por plagio se suman los problemas familiares que rodean a Miley Cyrus. Recientemente, se filtró un audio en el que su padre, Billy Ray Cyrus, insultaba a su hija y a su exesposa, Tish Cyrus.

En la grabación, Billy Ray profirió palabras duras, llamando a Miley “zorra” y “el diablo”, lo que ha generado una fuerte respuesta de la cantante, quien mostró su apoyo a su madre a través de una publicación en redes sociales.

Tras la divulgación del audio, Billy Ray confirmó que la voz en la grabación era suya, explicando que se encontraba emocionalmente inestable en ese momento. En un comunicado, el cantante de 62 años se disculpó por sus palabras y atribuyó su comportamiento a un estado de desesperación: “Con cada día que pasaba, empecé a darme cuenta de que algo estaba mal”, declaró, refiriéndose a la tensión en su relación familiar, que culminó con su divorcio de Tish en 2020.

Las tensiones en la familia Cyrus han ido en aumento desde el divorcio de Billy Ray y Tish después de 26 años de matrimonio. El incidente reciente ha intensificado aún más las diferencias dentro de la familia, con varios miembros mostrando públicamente su distanciamiento del patriarca. La situación ha sido compleja, no solo por los conflictos personales, sino por la exposición mediática que ha rodeado a la familia durante años.