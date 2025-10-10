Muere John Lodge, vocalista de los Moody Blues, a los 82 años

Lodge hizo pública en varias ocasiones su condición de cristiano evangélico y era seguidor del equipo de fútbol Birmingham FC.

Londres, Reino Unido/John Lodge, vocalista, bajista y compositor del grupo británico Moody Blues, famoso por su canción "Nights in White Satin", falleció a los 82 años, anunció el viernes su familia en un comunicado.

"Con la más profunda tristeza debemos anunciar que John Lodge nos ha dejado de manera repentina e inesperada", señala el comunicado.

Lodge hizo pública en varias ocasiones su condición de cristiano evangélico y era seguidor del equipo de fútbol Birmingham FC.

"Todos los que conocieron a este hombre de gran corazón saben que su amor por su esposa Kirsten y por su familia eran lo más importante para él, seguido por su pasión por la música y por su fe", explica el texto de su familia.

Lodge, que nació en Erdington, un barrio de Birmingham, y era padre de dos hijos, se unió a los Moody Blues en 1966.

"Nunca fue tan feliz como sobre el escenario", según el comunicado de su familia.

Moody Blues, un grupo formado en 1964, en el que la mayoría de sus miembros ha fallecido, vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo, según el sitio oficial del músico.

"Nights in White Satin", una de sus canciones más famosas, se remonta a 1967, pero el grupo, continuó ofreciendo conciertos hasta 2018.