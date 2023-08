Natti Natasha 'se destapa' y utiliza el chantaje del desnudo a su favor

Después de estar en el ojo de la tormenta por la filtración de una foto suya desnuda que supuestamente le habría enviado a un hombre desconocido y con la cual querían chantajearla, la cantante dominicana Natti Natasha no se quedó callada y decidió responder de una forma inesperada con el sencillo y video musical: "No Pare", que ya cuenta con más de 800 mil reproducciones en su canal de YouTube en las primeras horas.

Tras borrar todo rastro suyo en su cuenta de Instagram, los rumores de infidelidad de Natti Natasha hacia el productor Raphy Pina se acrecentaron de manera vertiginosa y los comentarios y especulaciones inundaron las redes sociales, una situación que sirvió de inspiración para responder con su música.

Con esta canción la dominicana muestra su lado rebelde y "sin censura", destaca la sexualidad femenina y los deseos naturales de una mujer al estar separada de su pareja.

“Me desperté pensando en todo lo que me hacías | tu lengua por mi boca corriendo por la mía | yo buscando creer en algo y tu prometías y en mí te metías siempre que decía que No Pare…,” dice parte de la letra, que está adornada por un beat clásico y pegajoso de reggaeton.

Para “No Pare”- lanzado bajo el sello de Sony Music Latin/Pina Records- la artista unió fuerzas con el productor de reggaeton, Gaby Music, y el artista urbano Lenny Tavarez, entre otros.

El tema fue producido por Gaby Music, Raphy Pina y Kingswifft, y compuesto por Natti Natasha, Lenny Tavarez, Sean Turk, Jodosky, Kaylee Ameri y Raphy Pina.

“No Pare” se lanzó simultáneamente con un video musical dirigido por Kanvas y Natti Natasha, con tomas desde su casa en Miami, el video muestra a la artista dominicana en su rutina diaria, desde que se levanta tomando su café hasta la hora de acostarse.

A lo largo de su viaje visual, Natti disfruta de su día, exponiendo su lado más sensual, y al mismo tiempo describiendo su deseo de un encuentro pasional con su pareja.

Anterior a este lanzamiento la artista colaboró con un productor de República Dominicana a través de las redes sociales para estrenar la versión bachata de su tema “La Falta Que Me Haces”, emotivo tema dedicado a su pareja y manejador Raphy Pina.

“La Falta Que Me Haces” logró ocupar la posición No. 1 en la radio de Puerto Rico y la versión bachata alcanzó el Top 5 de la lista Tropical Airplay de Billboard. Actualmente, el tema lleva siete semanas en la posición No. 1 de la lista Tropical en Puerto Rico.

*Con información de www.notistarz.com*