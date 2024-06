'No nos crucifiquen, no matamos a nadie': Ángela Aguilar defiende su relación con Christian Nodal

La cantante mexicana Ángela Aguilar rompió el silencio sobre su relación con Christian Nodal, que después de que ambos la confirmaran empezó a recibir todo tipo de críticas en las que la hija de Pepe Aguilar ha sido objeto de burla, memes, saboteo y hate en redes sociales y medios de comunicación.

En entrevista con la revista Quién de México, Ángela aseguró que ha sido transparente con lo que dice y hace: “Siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hago y con lo que digo, y eso me ha metido en muchos problemas, pero sabes qué, yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo que por las que me callo. Prefiero ser honesta y no hipócrita”.

Sin embargo, fue enfática en que las críticas que la señalan por no ser “un buen ejemplo” al haberse “metido con un hombre que tenía una relación, aunque él lo promoviera”, provienen de personas con doble moral.

“Hay mucha gente hipócrita en esta industria, otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa, que solo dice lo que la gente quiere escuchar y yo no estoy para eso. Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ello. Si lo soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago. Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo”, dijo la cantante mexicana.

A pesar de que en la entrevista puntualizó mucho sobre su proveniencia no dejó de lado la oportunidad para resaltar que las críticas fuertes hacia ella le han hecho daño de alguna manera: “me afectaban mucho, tanto así que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión”, manifestó.

Referente a las especulaciones respecto a que se casó con Christian Nodal en su viaje a Roma, Italia, y que es muy posible que esté embarazada, la artista rompió su silencio y dijo: “No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”.

Para finalizar la entrevista, volvió a destacar las que ella considera que son sus cualidades, añadiendo nuevamente que es una gran mujer, que ha recibido ejemplo de su abuela y que en el trabajo ha sido Pepe Aguilar su mentor para crear en ella a una empresaria, cantante y compositora con rectitud en su trabajo.

“No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, concluyó.

Para la artista mexicana asumir la relación con Christian Nodal en medio de una polémica ha sido todo un reto, por lo que a su vez lo considera toda una oportunidad para crecer y hacerse ver como mujer evolucionada y no como niña: “En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa. Nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”.

Según el hincapié que hizo, a su edad es importante tener este tipo de situaciones: “Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal”, enfatizó.

También le solicitó a la opinión pública que no satanicen la situación viéndolos a ellos como antagonistas de la historia: “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

Frente a la entrevista, compartida en distintos clips en redes sociales, algunos internautas comentaron que “lo que hace es victimizarse”; “típico y cobarde intento de manipulación mediática, usar el apellido de su familia para hacerse ver como un ejemplo”; “lo que dice no concuerda con su expresión corporal, miren bien como hace afirmaciones que niega con su cabeza”; “pasó de tener la típica voz de niñita buena a hacer énfasis en su dizque bondad mientras mira a otro lado”.