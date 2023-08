'No escucho nada' | Anahí reveló que su oído le sangró durante inicio de la gira con RBD

El pasado mes de junio, a dos meses del inicio de la gira internacional con RBD, la cantante Anahí sufrió un terrible y doloroso accidente en el que se perforó el oído mientras estaba ensayando. La mexicana se sometió a una intensa terapia para recuperar la audición antes de que arrancara el tour con sus compañeros. Sin embargo, recientemente la intérprete reveló que su oído le volvió a sangrar tras su regreso a los escenarios.

Cabe recordar que la cantante sufrió la perforación del tímpano mientras le estaban realizando los moldes para los in ears para el tour con RBD.

"Ay, no oigo nada. Ayer la sufrí mucho, se notó mucho, ¿verdad?... que estaba agarrándome... cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez”, comentó la cantante a un grupo de fanáticas que se encontraban a las afueras del hotel en Texas, lugar donde dio inicio la gira de RBD. Entre la multitud, se encontraba una reportera del programa Sale el Sol (Imagen Televisión), quien recogió las declaraciones de Anahí.

“Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios, los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar y no sé si estoy cantando bien o no”, detalló.

Hace poco más de una semana, previo al inicio de la gira, Manuel Velasco, esposo de Anahí, confirmó que la recuperación de su esposa demoraría hasta tres meses. “Es un proceso tardado, ya que tiene que cicatrizar por dentro y desinflamarse, y los doctores nos han dicho que cuando menos son tres meses, entonces ahorita que está en los ensayos y que va a iniciar la gira la semana que entra, el día 25, está en este proceso”, dijo en ese momento.

De momento, se desconoce si este nuevo percance le afectará en su recuperación. Lo cierto es que la cantante se ha visto muy feliz sobre el escenario y sobre todo, agradecida con el público en los primeros dos conciertos de la gira.