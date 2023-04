'No puedo dejar de llorar' | El emotivo mensaje de Will Smith para su hija Willow

El actor que se volvió viral luego de la cachetada que le dio a Chris Rock en los Oscars 2022, sacó su lado más sensible al hablar de su hija Willow quien se presentó en Coachella recientemente. Will Smith no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al ver el logro de su pequeña en uno de los escenarios más importantes de la industria musical.

Como era de esperarse, el primer fin de semana del festival Coachella además de estar lleno de cientos de looks, presentaciones asombrosas, viejos romances, entre otros, también tuvo sus momentos emotivos y uno de ellos lo protagonizó Will Smith junto con su hija.

El actor quien asistió al concierto de su hija, demostró que es su mayor fan. “No puedo dejar de llorar” decía muy conmocionado Will Smith.

Smith publicó dos videos en su cuenta de Instagram mostrándose como un padre orgulloso. En el primer video aparecía su hija cantando “Transparent Soul” y en la descripción del video Will escribió ‘Willowchella’.

En el video el actor se mostraba atento a todos los movimientos de su hija en el escenario del festival de música más importante de California, en su primer fin de semana.

El segundo video que publicó lo hizo al día siguiente. En este mostraba a Willow cantando “Meet Me At Our Spot’’. Will Smith se mostró muy sonriente y positivo todo el tiempo.

El concierto se volvió aún más especial para el actor cuando su hijo, Jaden, se unió en el escenario a su hermana menor para interprtar “Summertime in Paris’’. Jaden tampoco ocultó sus emociones al ver el éxito de Willow y le dedicó unas palabras “Se me llenan los ojos de lágrimas al verte hacer esto. Te amo mucho. Estoy tan inspirado y feliz por ti, por lo que haces en el mundo y por la cantidad de vidas que estás cambiando con tu música”.

Por su parte, el actor y productor cinematográfico no compartió ese momento en sus redes, pero una persona del público lo fotografió y escribió en su twitter “Presencié un momento realmente especial en Coachella: Willow Smith, Jaden Smith y un padre orgulloso”, acompañó este post con un video de los dos hermanos en tarima y una foto del protagonista de ‘Hitch’ el cual parecía bastante conmovido por la escena mientras grababa a sus hijos.

Esta es de las pocas apariciones que ha hecho en público luego del escándalo por el golpe que le dio a Chris Rock en los premios Oscar.