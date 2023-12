¿No era obvio? | Billie Eilish sorprendida de que sus seguidores no supieran que le gustan las mujeres

La cantante y compositora, ganadora de un Oscar con solo 20 años, se mostró sorprendida de que muchos de sus seguidores no supieran que le gustan las mujeres, esto luego que en los últimos días tomara relevancia una entrevista que la artista concedió a la revista Variety en donde afirmaba que se siente atraída por las mujeres. Esta situación generó toda una polémica en redes sociales y causó que la artista perdiera más de 100 mil seguidores en apenas unas horas.

"¿No era obvio? No me di cuenta de que mucha gente no lo sabía. Pero vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan", explicó Billie Eilish durante la alfombra roja del "Hitmakers" de Variety, ratificando con total naturalidad sus palabras de aquella entrevista.

El pasado mes de noviembre, Eilish fue portada de la revista Variety y allí reveló que se siente atraída por las mujeres. “Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas", dijo en ese momento la californiana. Y agregó: "Me atraen como personas. Me atraen de verdad (…) Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, los amigos de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”, expresó la cantante y compositora.

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) 2 de diciembre de 2023

Como era de esperarse lo dicho por Eilish causó cierta polémica entre algunos de sus seguidores que se mostraron sorprendidos y otros que incluso criticaron y condenaron su orientación sexual, lo que provocó que la artista perdiera más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

No obstante, parece que a Billie Eilish no le gustó que Variety la expusiera, pues luego de esto, la artista arremetió contra la revista en su cuenta de Instagram por sacarla del clóset en lugar de destacar su carrera musical.

"Gracias Variety por mi premio y por sacarme del clóset en una alfombra roja a las 11 de la mañana, en lugar de hablar de cualquier otra cosa que importa. A mi me gustan los niños y las chicas déjame en paz por favor literalmente a quién le importa el stream "what was i made for" 🥸

Cabe recordar que en la actualidad se sabe que Billie Eilish está soltera, pero en el pasado ha tenido romances con: el rapero Jesse Rutherford, la ‘influencer’ Devon Lee Carlson y el actor Matthew Tyler Vorce.