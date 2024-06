Paquita la del Barrio lanzó contundente consejo a Cazzu tras su ruptura con Christian Nodal ¿Qué le dijo?

La cantante mexicana Paquita La del Barrio, quien supo aprovechar sus emociones para marcar la historia de la música latina con una canción que dejara en claro sus opiniones de los “malos hombres” le dio un contundente mensaje a Cazzu respecto a su ruptura con Christian Nodal y toda la polémica alrededor de esta.

La cantante mexicana fue abordada por los medios de comunicación que conocieron de su paso por los aeropuertos de la Ciudad de México y de Monterrey Nuevo León, en ellos los periodistas le pidieron que diera su opinión respecto a la situación que tiene al mundo del entretenimiento a la expectativa.

La intérprete de “Rata de dos patas” no se hizo mucho del rogar y conociendo por experiencia propia lo que se vive por un desamor respondió respecto a la situación emocional de Cazzu: “Que se busque a otro hombre… ¡¿para qué batalla?! (sufre)”.

Con su consejo quiso poner punto final respecto a las demás preguntas al respecto y no hablar mal de sus otros colegas mexicanos (Christian Nodal y Ángela Aguilar), por lo que sobre los demás interrogantes le dijo a la prensa: “No me saquen a los compañeros. Pregúntenme lo que quieran de mí y con mucho gusto les contesto. No sé nada de eso. Lo siento, no puedo hablar de nadie”.

Paquita la del Barrio, cuyo nombre real es Francisca Viveros Barradas, es una cantante mexicana conocida por sus canciones que abordan temas de desamor, infidelidad y empoderamiento femenino.

Sus canciones, como "Rata de dos patas" y "Tres veces te engañé," tienen letras directas y a menudo muy críticas hacia los hombres infieles, resonando profundamente con muchas mujeres que han experimentado traiciones amorosas.

La mexicana ha sido una defensora de los derechos de las mujeres y su música a menudo transmite mensajes de fortaleza y resiliencia ante la infidelidad, animando a las mujeres a no soportar el maltrato o la traición.

Su larga carrera y la popularidad de sus canciones en la cultura mexicana y en otros países de habla hispana han hecho que su voz sea influyente y respetada en temas de relaciones y fidelidad.

La autenticidad en sus interpretaciones, derivada de sus propias experiencias personales con el desamor y la infidelidad, añade credibilidad y profundidad emocional a su música.