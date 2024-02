'Eres un parásito que chupó de la teta del Estado' | El visceral ataque de Milei contra Lali Espósito

La cantante y actriz argentina Lali Espósito fue desde el principio una de las personalidades que manifestó su rechazo público a Javier Milei de cara a sus intenciones de ser presidente, y cuando el ultraderechista finalmente consumó su victoria en las elecciones presidenciales, la protagonista de Sky Rojo automáticamente se convirtió en su principal enemigo, acusándola en reiteradas ocasiones de ser una “parásito” y de “vivir de la teta del Estado”.

Desde que Javier Milei inició su particular cruzada para eliminar los subsidios a los programas de cultura en Argentina a través de su proyecto insignia, la "ley ómnibus", el ultraderechista se ha estrellado con el rechazo de la comunidad de artistas y trabajadores de esta industria que han criticado severamente la intención del mandatario de "ahorrar" dinero a costa del arte y la cultura. Una de las más incisivas contra Milei ha sido la cantante y actriz Lali Espósito. Sin embargo, su valentía de criticar la ideología del economista “libertario” desde el principio ha despertado la ira del presidente que ahora no pierde oportunidad de fustigarla de forma cruel, violenta y misógina.

Días atrás Milei puso su caso como ejemplo del despilfarro de los recursos públicos. "Si eres un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problemas y, si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no eres una artista", señaló refiriéndose a Espósito.

Pero el hostigamiento del ultraderechista no se detuvo, puesto que esta semana en una entrevista televisiva concedida a La Nación+, el presidente volvió a acusar a Espósito de enriquecerse "a costa del hambre de los chicos (niños)", por su actuación en festivales con subvención estatal.

Milei alteró su apellido por la palabra 'depósito' al cuestionar su contratación en festivales organizados con fondos públicos en las provincias.

"Lali Depósito cobró 350.000 dólares", aseguró y, de esta manera, le ha robado "un plato de comida" a los niños que necesitan la asistencia social. Pero, además, aseguró que "la gran cantante es una simuladora porque hace playback sobre el escenario”.

La arremetida de Milei provocó que colectivos feministas, colegas, amigos y organizaciones salieran en defensa de la cantante. El productor y compositor Bizarrap, las cantantes María Becerra, Tini Stoessel, Cazzu, Nicki Nicole y el exlíder de la banda Divididos, Ricardo Mollo, forman parte de una larga lista de reconocidos artistas que expresaron su respaldo a Lali Espósito.

"El ensañamiento hacia ella es violencia", escribió Becerra en la red X.

También políticos, incluso del partido de derecha Propuesta Republicana (PRO) aliado del presidente ultraliberal, se solidarizaron con la artista que saltó a la fama de niña en las telenovelas "Casi Ángeles" y "Chiquititas".

"Respeto, aunque no comparto, que su plan (de gobierno) dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino. Siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", respondió Espósito en una carta al presidente que publicó en sus redes sociales.

Milei ha criticado públicamente en numerosas ocasiones a la artista y militante feminista desde que Espósito publicara un mensaje donde sostuvo que era "peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO", tras la victoria electoral del mandatario de ultraderecha en las primarias de agosto pasado.

Desde entonces las críticas presidenciales a la multipremiada artista de 32 años se han vuelto cada vez más virulentas.

Lali Espósito comenzó su carrera como actriz de televisión a los 10 años para luego actuar en teatro y cine antes de incursionar en la música donde cantó en las giras internacionales de Katy Perry y Camila Cabello, también junto a Ricky Martin, y lanzó cinco álbumes como solista y compositora.

