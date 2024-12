Quincy Jones: El genio musical que revolucionó la música contemporánea y marcó la historia con ‘Thriller

Su habilidad para fusionar géneros, romper barreras raciales y trascender fronteras artísticas lo convirtió en uno de los creadores más influyentes del siglo XX. A lo largo de más de cinco décadas, trabajó con figuras icónicas como Michael Jackson, Frank Sinatra y Ray Charles, dejando un legado que aún inspira a generaciones de artistas.

Recientemente, la revista británica Uncut dedicó un profundo análisis a la vida y carrera de este arquitecto de la música contemporánea, rememorando su impacto cultural tras su fallecimiento en noviembre pasado.

La historia de Quincy Jones comenzó en un contexto de adversidad que moldeó su carácter. Tras un violento incidente en su infancia que obligó a su familia a trasladarse a Seattle, encontró en la música una vía de escape y transformación. Su conexión con los instrumentos de la banda escolar reveló un talento natural que pronto se convirtió en su “superpoder”.

Fue en Seattle donde Quincy conoció a Ray Charles, quien se convertiría en su amigo y mentor. Ambos exploraron juntos el poder del bebop y otras expresiones musicales en clubes locales, formando una conexión creativa crucial para sus carreras. “Ray me enseñó la disciplina y la dedicación necesarias para perfeccionar mi arte”, recordaría más tarde el productor.

Con apenas 14 años, Quincy ya sabía que la música sería su camino. Su talento le aseguró una beca en el prestigioso Berklee College of Music en Boston, aunque su estancia fue breve: aceptó unirse a la orquesta de Lionel Hampton como trompetista y arreglista, marcando su entrada en la élite musical de la posguerra.

Durante los años 60, Quincy consolidó su posición como un innovador en la música. Trabajó con grandes nombres del jazz como Count Basie, Ella Fitzgerald y Dinah Washington, pero su colaboración con Frank Sinatra marcó un punto de inflexión. Su arreglo de “Fly Me to the Moon” en un compás de 4/4 no solo revolucionó el estándar de jazz, sino que también lo catapultó al reconocimiento internacional.

Al mismo tiempo, Quincy incursionó en el cine, componiendo bandas sonoras como The Pawnbroker y In the Heat of the Night, protagonizada por Sidney Poitier. Esta última fue un hito en Hollywood por su enfoque innovador sobre el racismo, y Quincy destacó el papel clave de su colaboración con Poitier: “Sidney y yo éramos los únicos ahí afuera. Él me pasó la batuta como compositor”, comentó en una entrevista con Los Angeles Times.

La bossa nova también dejó una huella en su música tras una gira con Dizzy Gillespie por Sudamérica. Fascinado por este estilo, Quincy creó el álbum Big Band Bossa Nova, que incluía la icónica “Soul Bossa Nova”, compuesta en apenas 20 minutos y que se convirtió en una de sus piezas más reconocidas a nivel mundial.

A pesar de enfrentarse a la discriminación racial, Quincy no solo rompió barreras; las destruyó. Su capacidad para transformar géneros y su visión inclusiva lo posicionaron como un referente para futuras generaciones de músicos y productores.

El inicio de los años 80 marcó el pináculo de la carrera de Quincy Jones con su colaboración en los álbumes Off the Wall y Thriller de Michael Jackson. Mientras el primero ya mostraba una fusión innovadora de disco y pop, fue Thriller el que redefinió la música popular, convirtiéndose en el álbum más vendido de la historia y un fenómeno cultural sin precedentes.

Jones trabajó con una precisión quirúrgica en cada aspecto de Thriller. La selección de canciones como “Beat It” y “Human Nature” y la participación de talentos como Eddie Van Halen consolidaron el álbum como una obra maestra. Sobre el proceso, Quincy recordó: “Cuando terminamos, eran las nueve de la mañana y aunque sabíamos que habíamos creado algo fuerte, nadie podía prever que se convertiría en el álbum más grande de la historia. Eso es algo que solo Dios envía”.

Más que un éxito comercial, Thriller rompió barreras culturales y artísticas, estableciendo un estándar de excelencia que sigue vigente. Quincy no solo marcó un antes y un después en la industria musical; demostró que la creatividad no tiene límites: “La vida no se trata de encontrar tu camino; se trata de crearlo”, mencionó sobre la innovación, perseverancia y genialidad.