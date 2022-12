¿Qué fue del rapero PSY tras su único éxito mundial 'Gangnam Style'?

Hace diez años un desconocido cantante surcoreano irrumpió en la escena musical con un tema llamado Gangnam Style. La canción pretendía ser un producto dirigido exclusivamente al público asiático, pero acabó convertida en un fenómeno viral planetario y en uno de los hitos del 'Hallyu', la llamada ola de la cultura popular surcoreana.

Park Jae-sang, nombre real de PSY proviene de una familia acomodada de Corea del Sur. Su padre fue gerente ejecutivo de una prestigiosa corporación, mientras que su madre es propietaria de varios restaurantes en Gangnam, la ciudad de donde son originarios. Estos privilegios le permitieron educarse en Berklee College of Music de Boston, la universidad privada de música más grande del mundo. Tras unos años de sacar música sin demasiado éxito, le llegó un golpe de suerte que se convirtió en un fenómeno mundial.

Gangnam Style no solo fue una canción viral en Internet y alrededor del mundo que todos querían bailar al ritmo del famoso paso del caballito, sino que hizo de PSY un icono del K-pop.

El video, colgado en YouTube el mismo día en que se publicó la canción, el 15 de julio de 2012, se convirtió en el primer video en la plataforma YouTube en superar los 1,000 millones de vistas. Hoy, diez años después suma más de 4,627 millones de reproducciones.

Tanto fue el impacto del famoso paso que hasta Barack Obama, astronautas y científicos de la NASA lo replicaron y parodiaron. Sin embargo, con el tiempo, todos conocían a PSY solamente por esa canción a pesar de tener muchas más.

Aunque Gangnam Style le trajo la fama mundial que tanto había soñado, también se transformó en un verdugo que le hizo tocar fondo. En 2013, tratando de replicar el mismo éxito, PSY publicó un nuevo sencillo titulado "Gentleman".

El éxito mediático le pasó factura: “Si estoy contento, tomo; si estoy triste, tomo; si llueve, tomo; si hay sol, tomo. Solo estoy sobrio cuando tengo resaca”, le dijo al Sunday Times unos años atrás. Su vida privada se convirtió en un pequeño infierno. Además de retomar su adicción al alcohol, la relación con su esposa se deshizo. La presión del éxito lo agobió. Pero principalmente lo preocupaba saber que había alcanzado la cima de su carrera.

No podía disfrutar de lo que estaba viviendo porque sabía que ya no volvería a lograrlo, que eso sería imposible. Sin embargo, se puso esa presión encima. Quería, necesitaba repetir el fenómeno de Gangnam Style. Así fue como el lanzamiento de Gentlemen, la canción que siguió a su tema insignia, se convirtió en un rotundo fracaso para él.

Sin embargo, el video pasó los mil millones de reproducciones, una marca que solo cuarenta videos habían superado en toda la historia de YouTube. Y entró en el Guinness de los récords por ser el video más visto el mismo día en que fue subido. Un fracaso que a cualquiera le gustaría transitar. PSY había perdido la proporción y eso lo llevó a su caída personal. Nada era suficiente.

Tras años de volver y volver a intentarlo, en 2018 PSY se dio cuenta que ni su disquera ni el mánager estaban posicionándolo a nivel internacional, por lo que se independizó y creó su propia firma P Nation en la que no solo se representa a él mismo, sino que también tiene otros artistas como la BoyBand TNX entre otros.

“Me gustaría compartir las cosas que he aprendido durante estos 19 años siendo PD, mánager y director de mí mismo. Permitidme crear un espacio para jóvenes que quieran alcanzar sus sueños con esfuerzo y sudor”, expresó en sus redes sociales.

Pero su carrera como mánager y CEO de una firma no le ha impedido seguir haciendo música y aunque no tenga los miles de millones de reproducciones, es algo que él acepta con orgullo, feliz con todo lo que está haciendo en su carrera y, por supuesto, que celebra el éxito que aún tiene el Gangnam Style.

“Si vuelve a suceder lo de ‘Gangnam Style’, genial. Si no, que así sea. Por ahora, haré lo que hago en el lugar que me corresponde”, destacó hace poco en una entrevista con The New York Times.

*Con información de Infobae/MatíasBauso y www.semana.com*