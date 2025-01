Ringo Starr, exbaterista de The Beatles, confiesa por qué nunca ha comido pizza

The Beatles

Ringo Starr, la leyenda viviente de la batería y exintegrante de The Beatles, dejó atónitos a sus seguidores al revelar un detalle inesperado sobre su dieta: nunca en su vida ha probado una pizza.

La confesión se dio durante su reciente aparición en Jimmy Kimmel Live!, el pasado 28 de enero, cuando el presentador le preguntó directamente si era cierto que jamás había comido este popular platillo.

“Nunca he comido una pizza”, respondió Starr con total naturalidad, provocando una ola de asombro entre el público y el propio Kimmel. Pero la sorpresa no terminó ahí. A sus 84 años, el músico británico también admitió que tampoco ha probado el curry, una de las comidas más icónicas de la gastronomía asiática.

La razón detrás de su estricta alimentación no tiene que ver con preferencias personales, sino con su salud. “Soy alérgico a varios ingredientes”, explicó el ex-Beatle. “Con la pizza, no sabes qué estás comiendo la mitad del tiempo, lo mismo con el curry. Así que soy bastante estricto porque me enferma de inmediato”.

Su declaración llevó a Kimmel a bromear sobre la situación: “Solía pensar que tenías la mejor vida, y ahora me doy cuenta de que la mía es mejor”. Starr, con su característico sentido del humor, le respondió sin dudar: “La tuya es mejor porque has comido pizza”.

La revelación de Starr se volvió aún más curiosa al recordarse que, en 1995, fue el rostro de una de las campañas publicitarias más populares de Pizza Hut. En el comercial, el músico aparece junto a una batería, promoviendo la entonces nueva pizza de borde relleno de queso. El anuncio incluso jugaba con la idea de una posible reunión de The Beatles, algo que en su momento generó gran revuelo.

“Lo haría en un segundo”, dice Starr en el video, refiriéndose a la reunión de la banda. “A los fanáticos les encantará, han esperado suficiente. Solo necesito que los otros muchachos estén de acuerdo”.

Sin embargo, en un giro humorístico, al abrir la caja de pizza, en lugar de sus excompañeros de banda, aparecen los integrantes de The Monkees, a lo que Starr reacciona con una frase que se volvió icónica: “Chicos equivocados”.

Aunque el comercial fue un éxito en su momento, ahora, casi 30 años después, las declaraciones de Starr confirman que, a pesar de haber sido el rostro de la campaña, nunca llegó a probar el producto que promocionaba.

Con 84 años, Starr sigue girando por el mundo, manteniendo su estilo de vida saludable y demostrando que, aunque nunca haya probado la pizza, su pasión por la música sigue intacta.