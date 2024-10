Daddy Yankee y su esposa Mireddys González estarían 'oficialmente separados' tras 30 años de matrimonio

Tras casi treinta años de matrimonio, fuertes rumores circulan sobre la posible separación entre el icónico reguetonero boricua, cuyo nombre real es Raymond Ayala, y su esposa Mireddys González. Varios medios en Puerto Rico, incluyendo el programa "Lo sé todo", han señalado que la pareja podría estar atravesando una crisis seria y ambos estarían viviendo en residencias distintas, él en Luquillo y ella en su hogar en Carolina.

Aunque la noticia ha generado gran expectativa, ni Daddy Yankee ni Mireddys han emitido algún comentario al respecto. La revista People en Español intentó contactar con los representantes del cantante para obtener una declaración, pero hasta el momento no ha habido respuesta oficial.

Te puede interesar: Daddy Yankee muestra su faceta como predicador ante cientos de jóvenes en Panamá

Te puede interesar: Yailin La Más Viral furiosa porque le 'sabotearon' una presentación en Nueva York ¿Qué sucedió?

Conocidos por mantener una relación discreta y sólida, la pareja ha sido admirada a lo largo de los años, tanto por sus fanáticos como por la industria del entretenimiento. Tienen dos hijos, Jessaelys y Jeremy Ayala, y siempre han compartido públicamente muestras de cariño y respeto mutuo.

Daddy Yankee, a sus 47 años, continúa centrado en su carrera musical y en su devoción religiosa. Recientemente, lanzó su nueva canción "Bailando bajo la lluvia", mientras sigue activo en su ministerio cristiano, predicando el mensaje de fe y esperanza.

En una reciente publicación de Instagram, el artista compartió una reflexión profunda junto a una foto con su hijo Jeremy con quien se había distanciado: "El Espíritu Santo tiene el poder de restaurar la FAMILIA, AMISTADES ROTAS y lo más importante, a UNO MISMO. Él recoge cada pedazo del suelo y vuelve a reconstruir todo nuevo. Solo tienes que tomar la decisión de rendirte ante él y verás grandes cambios en tu vida".

Jeremy y su padre se habían distanciado luego que el joven protagonizara un cruce de palabras en redes sociales con su esposa Mireddys González. Según información publicada por el diario El Nuevo Día, el motivo por el que El Cangri le dedicó ese mensaje a su hijo tiene que ver con una posible reconciliación entre ambos. Además, se indicó que “no se les veía juntos de forma pública”, precisamente, por el supuesto distanciamiento que hubo.

“Si tú madre te olvidas de mi, yo no me olvido de ti”, fue la cita bíblica que el joven compartió en aquella ocasión, como una presunta indirecta a la transmisión en vivo en la que su madre habló sobre los seres que amaba y, al parecer, no lo incluyó. Posteriormente, Mireddys lo señaló de hacerse “la víctima”. De acuerdo con Andrea De Castro Ayala, presentadora de En casa con Telemundo, a la mujer no le gusta la pareja de su hijo y por eso serían los problemas.

La historia de amor entre Daddy Yankee y Mireddys ha pasado por altibajos a lo largo de los años, pero siempre han salido fortalecidos. Sin embargo, el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o si, una vez más, la pareja logrará superar esta tormenta. La separación, de ser confirmada, marcaría el fin de una de las relaciones más duraderas y queridas dentro del mundo de la música urbana. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y sus seguidores continúan atentos a cualquier pronunciamiento de la pareja.