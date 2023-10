Samy y Sandra Sandoval sorprenden con su afiche de Disney ¿Se viene la película?

Los hermanos Samy y Sandra Sandoval han sorprendido a todos sus fanáticos con una reciente publicación donde se veía la imagen de ambos tipiqueros en una particular versión animada de Disney. El post va acompañado de la frase: “Próximamente no te lo puedes perder Los Patrones de la cumbia Samy y Sandra Sandoval solo en Cines”

¿Será una nueva colaboración o tema? Esta fue la duda que dejaron los dibujos luego de que alcanzará los mil likes en el perfil de los artistas. Uno de los primeros que comentó la publicación, fue Tavo Flores, esposo de Sandra. "Solo en cines", escribió junto a dos corazones.

“Cuando ??? No puede ser sería fantástico ellos no serán obras directo al cine pantalla gigante, me muero por verlo”, “Original. No me gusta mucho el cine pero ahora si que voy”, “pareces un mexicano de la película Coco”, son algunos comentarios de los fans que no se guardaron la alegría de ver esta nueva versión de la Samy y Sandra.

Hace pocos meses, específicamente en Julio, la agrupación típica estaba cumpliendo 40 años de trayectoria en los escenarios. evento que fue homenajeado por la Lotería Nacional, quienes les abrieron un espacio en su sorteo de los miércoles.

Por otro lado, Samy y Sandra ya alistaban sus micrófonos e instrumentos para brindar un show en Changuinola este viernes 27, pero, el evento fue cancelado debido a la situación actual de manifestaciones constantes que mantiene el país y que ha provocado algunas dificultades de circulación.

En su calendario aún está pendiente presentaciones para el mes de noviembre y su participación en las famosas Dianas en el amanecer del 3 noviembre al igual que el Primer Festival Típico en la Cancha Municipal de Tonosí para el 5 de noviembre.