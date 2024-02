¡Tay loca! | Sandra Sandoval quedó en shock con la nueva moda de las zapatillas de diferente color

¡A Sandra le pasan unas cosas! La Gallina Fina volvió a vivir un insólito hecho durante un viaje a Orlando, Florida, cuando quiso comprarse un par de zapatillas y quedó en shock al descubrir que la nueva moda es usarlas de colores diferentes. Sandra creyó que el vendedor se había equivocado y cuando le pidió que se las cambiara, el hombre contrariado, le dijo que venían así de fábrica.

Sandra Sandoval se encuentra por estos días en Florida, disfrutando de unos merecidos días de vacaciones en compañía de sus hijos y familia. La cantante aprovechó el viaje para darse su vuelta por Disneyworld y también para hacer algunas compras con el fin de renovar su closet de zapatos.

Resulta que la panameña pasó por una tienda deportiva y decidió comprarse unos pares de zapatilla que le llamaron la atención. Sandra empezó a medirse varios modelos, hasta que notó que los pares eran diferentes. El izquierdo era de color amarillo con celeste y el derecho azul con naranja fluorescente. La cantante creyó que el vendedor se había confundido y le pidió que le trajera ambos pares del mismo color, sin embargo, sorprendida quedó ella cuando el joven le dijo que las zapatillas venían así de fábrica.

En el video, compartido en su cuenta de Instagram, se puede ver cómo Sandra queda prácticamente sin palabras cuando descubre que esta es la nueva tendencia en zapatillas. “Tía, está cool”, se escucha decir a su sobrina, a lo que la cantante responde: “tay loca, ¿yo con un pie de un color y el otro de otro color?”.

"Cuando la gente me vea nadie va a pensar q son así sino q me equivoqué de zapatillas. aunque ya me ha pasado q me pongo una chancleta de un color y otra de otro color 🤣🤣", escribió la cantante al pie del video.