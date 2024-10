Shawn Mendes, exnovio de Camila Cabello, revela que está 'descubriendo' su sexualidad

En un emotivo discurso antes de interpretar su nueva canción The Mountain, el cantante de 26 años habló por primera vez de manera abierta sobre las especulaciones que han rodeado su sexualidad durante años, admitiendo que aún se encuentra en un proceso de autodescubrimiento.

En el escenario, con una sinceridad que conmovió a sus seguidores, Mendes reflexionó sobre el inicio de su carrera a una edad temprana, y cómo eso afectó su desarrollo personal. “La verdad es que no pude hacer muchas cosas que hacen los jóvenes de 15 años ni descubrir partes de mí mismo que sí se pueden hacer a esa edad”, expresó el intérprete de Treat You Better, mientras los asistentes lo aplaudían y vitoreaban.

Te puede interesar: Integrantes de One Direction devastados por la trágica muerte de Liam Payne en Argentina

Te puede interesar: ¡Perturbador! Filtran llamada al 911 desde el hotel donde murió Liam Payne de One Direction

Mendes abordó de manera directa el tema que ha sido objeto de especulación durante gran parte de su trayectoria: su sexualidad. “Hay algo sobre mi sexualidad y la gente ha estado hablando de ello durante mucho tiempo”, dijo. Sin embargo, el cantante fue más allá al reflexionar sobre la dificultad de poner etiquetas a algo tan personal y profundo: “Creo que es un poco tonto, porque la sexualidad es algo tan maravillosamente complejo y es tan difícil de clasificar”.

Durante su carrera, Mendes ha sido vinculado sentimentalmente con figuras como Camila Cabello, Hailey Bieber y Sabrina Carpenter, lo que solo ha aumentado el interés público por su vida privada. Al respecto, confesó que la atención constante en sus preferencias sexuales “se sintió como una intrusión en algo muy personal para mí”. Aunque el joven cantante siempre ha mantenido un perfil reservado en cuanto a estos temas, admitió que el debate externo lo ha afectado, ya que sigue lidiando con sus propios sentimientos.

Lo más revelador del discurso fue la admisión sobre su propia incertidumbre. “Fue algo que estaba descubriendo en mí, algo que todavía no he descubierto”, compartió. Estas palabras resonaron profundamente con su audiencia, muchos de los cuales han seguido su carrera desde sus primeros pasos en la industria.

La creación de The Mountain, explicó, fue una manera de abordar el tema desde un lugar emocionalmente auténtico: “Escribir la canción me pareció muy importante porque sentí que era un momento en el que podía abordarlo de una manera que me llegaba al corazón”.

A lo largo de su intervención, subrayó la complejidad de su viaje personal, marcado por la presión de vivir bajo el escrutinio público. “La verdad real sobre mi vida y mi sexualidad es que, hombre, simplemente estoy tratando de descubrirlo como todos. Y a veces no lo sé realmente y otras veces sí lo sé. Y da mucho miedo porque vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir al respecto”.

Expresó su deseo de simplemente “permitirse ser un ser humano y sentir cosas”. Aunque su discurso fue un paso significativo hacia la apertura, también dejó claro que este es un proceso continuo, y que aún no tiene todas las respuestas: “Eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto por ahora”.