Taylor Swift hace historia, nombran al Eras Tour como 'La Gira del Siglo'

Taylor Swift recibirá el prestigioso premio Tour of the Century (Gira del Siglo) en los iHeartRadio Music Awards 2025, reconociendo el impacto sin precedentes de sus conciertos. La ceremonia se celebrará el próximo 17 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles y será transmitida en vivo por Fox a las 8 p.m. ET.

La gira, que recaudó más de 2 mil millones de dólares y agotó entradas en estadios de todo el mundo, se consolidó como uno de los mayores logros en la historia de la música en vivo. Más allá de las cifras récord, el Eras Tour se destacó por su producción impecable, que incluyó elaborados cambios de escenografía, efectos visuales de vanguardia y un recorrido por las diferentes eras de la carrera de Swift.

“Quiero agradecerles a todos por ser parte del capítulo más emocionante de mi vida hasta la fecha, mi amado Eras Tour”, expresó la cantante tras el cierre de la gira en Vancouver, Canadá, el año pasado.

El premio no es el único reconocimiento para la artista en la próxima edición de los iHeartRadio Music Awards. Taylor lidera las nominaciones con 10 candidaturas, igualando al cantante Morgan Wallen. Sus nominaciones incluyen Artista del Año, Mejor Colaboración por “Fortnight” junto a Post Malone, y categorías innovadoras como Mejor Tradición de Gira, donde compiten dos icónicos momentos de su tour: las canciones sorpresa y el simbólico sombrero que Swift entregaba durante “22”.

Te puede interesar: 'Back In Action', el regreso de Cameron Diaz y Jamie Foxx al cine genera fuertes críticas

Te puede interesar: ¡Atención! Cómo protegerse y qué hacer tras la picadura de un alacrán

El equipo de marketing de la artista, Taylor Nation, invitó a sus fanáticos, conocidos como swifties, a participar en las votaciones. “Nos encanta votar, está arruinando nuestras vidas”, escribieron de manera humorística en redes sociales, impulsando la interacción de los seguidores.

Los iHeartRadio Music Awards también rendirán homenaje a otras figuras de la música. Lady Gaga será reconocida con el Innovator Award, y Mariah Carey recibirá el Icon Award. Además, la ceremonia incluirá nuevas categorías votadas por el público, como banda sonora favorita y mejor tradición de gira, mientras se recaudarán fondos para apoyar a las comunidades afectadas por los incendios forestales en Los Ángeles.

“Será una noche para celebrar a los artistas y canciones que definieron el año y para brindar apoyo a quienes más lo necesitan tras la devastadora tragedia en Los Ángeles”, señalaron John Sykes, presidente de Entertainment Enterprises, y Tom Poleman, director de programación de iHeartMedia, en un comunicado.

Con el galardón Tour of the Century, Taylor Swift no solo reafirma su estatus como una de las artistas más influyentes de su generación, sino que también marca un antes y un después en la industria musical, consolidando al Eras Tour como un evento que trascenderá generaciones.