'Back In Action', el regreso de Cameron Diaz y Jamie Foxx al cine genera fuertes críticas

Aunque la película alcanzó 46.8 millones de vistas en su primer fin de semana, convirtiéndose en el debut más exitoso de una cinta en inglés en la plataforma desde 2022, las reseñas no han sido tan favorables como sus cifras.

Protagonizada por Cameron Diaz y Jamie Foxx, la comedia de acción marca el regreso de Diaz al cine tras una década de retiro, un hecho que había generado altas expectativas. Sin embargo, Back In Action obtuvo un modesto 23% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes, basado en 57 críticas, mientras que los usuarios le dieron un más favorable 63% en el Popcornmeter.

Killian Faith-Kelly de GQ no tuvo reparos en expresar su disgusto por la película: “Es como Los Increíbles si todo en Los Increíbles fuera peor. Pero Jamie Demetriou es absolutamente inocente. Esperemos que lo próximo que haga tenga mucho más de él”.

Por su parte, Stephanie Zacharek de TIME destacó el encanto de las estrellas, aunque criticó la calidad general: “Incluso si Back In Action es generalmente manso y soso, no puedes reprochar eso a sus protagonistas. Su sincronización todavía tiene ese toque preciso; su informalidad le da a la película toda la frescura que tiene”.

Mientras tanto, Jocelyn Noveck de The Associated Press señaló que, a pesar de la química entre Diaz y Foxx, las líneas del guion no logran ser ni lógicas ni divertidas: “De regreso al cine después de más de una década, Díaz conserva su encanto fácil y tiene química con Foxx. Pero esto no significa que sus líneas sean divertidas o lógicas. A menudo, no son ninguna de las dos cosas”.

Otros críticos, como Richard Roeper del Chicago Sun-Times, se mostraron más equilibrados en su valoración, otorgando a la cinta 2.5 de 4 puntos y señalando que sigue “un patrón angustiosamente familiar” con un abuso de acrobacias y música clásica para acompañar las escenas.

Owen Gleiberman de Variety comparó el filme con El señor y la señora Smith, calificándolo como una versión menos sofisticada de la película protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie. “Parece como si un productor hubiera tomado la versión original, exagerada y estridente, y hubiera dicho: ‘Tráiganme algo como esto, ¡pero más tonto, más ruidoso!’”.

Uno de los grandes atractivos de la cinta fue el regreso de Cameron Diaz, quien se retiró en 2014 para enfocarse en su familia y proyectos personales. La actriz admitió que aceptó el proyecto exclusivamente por la oportunidad de trabajar nuevamente con Jamie Foxx, con quien había compartido pantalla en Any Given Sunday y Annie.

“Pensé que si iba a regresar y hacer una película, la única persona con la que volvería y la haría sería este chico. En serio. Tuve otras oportunidades a lo largo del camino y siempre decía: ‘No, no lo haré… ¿Qué? ¿Jamie me lo pidió? ¿Jamie? ¡Oh, puedo hacer una película con Jamie!’”, confesó en una entrevista con Empire.

Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz revelaron a Daily Mail que esta podría ser su última aparición en el cine. Las largas jornadas de trabajo, que llegaron a extenderse hasta 10 horas diarias, no encajan con sus prioridades actuales. “A Cameron le encanta ser madre más que nada en el mundo”, señaló la fuente, destacando que la actriz prefiere enfocarse en la crianza de sus dos hijos junto con su esposo Benji Madden.

Dirigida por Seth Gordon, Back In Action sigue la historia de Emily (Diaz) y Matt (Foxx), dos exagentes de la CIA que intentan llevar una vida tranquila en familia, pero se ven obligados a regresar al espionaje tras ser descubiertos. Con un elenco que incluye a Glenn Close, Kyle Chandler y Andrew Scott, la película combina acción y comedia en un intento por capturar al público global.

Para Foxx, quien enfrentó serios problemas de salud en 2023, el proyecto también representa un momento significativo en su carrera. Su química con Diaz es uno de los aspectos más destacados de la película, según los críticos.