¿Qué fue de Tiziano Ferro? La historia de cómo un desafortunado comentario acabó con su carrera

Junto a Andrea Bocelli, Laura Pausini y Eros Ramazzott, Tiziano Ferro fue uno de los mayores exponentes de la música italiana a nivel mundial. Con éxitos como "De tardes negras" o "Alucinado", el joven cantautor originario de Lacio, Italia, conquistó el mercado latinoamericano con su sinigual voz y profunda melodía. Sin embargo, a mediados de la década de los 2000' en el pico de su carrera, Ferro cometió una imprudencia que le terminaría costando su carrera musical en América Latina. ¿Qué fue lo que hizo? Aquí te contamos.

Nacido el 21 de febrero de 1980, en la ciudad de Latina, a sesenta kilómetros de Roma, Tiziano Ferro se convirtió en uno de los mayores exponentes del pop italiano a temprana edad. Con 21 años, en 2001, lanza su álbum debut "Rosso relativo" con el que gana fama en su país. Sin embargo, el cantautor quería traspasar las fronteras de Italia y en 2003 decide lanzar su segundo álbum de estudio "111: Ciento once" para el mercado latinoamericano con sencillos como "Tardes negras", "Alucinado", "No me lo puedo explicar" y "Desde mañana no lo sé". El éxito fue inmediato, especialmente en México donde consiguió dos discos de platino, y más de 1 millón de copias vendidas y cientos de fanáticas que lo eligieron como el heredero de la escena musical pop del momento. Esto a su vez le permitió embarcarse en una gira internacional por países como Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, entre otros, logrando llenos completos.

En 2006, con su tercer álbum y una carrera consolidada, Ferro estrena su tercer álbum “Nadie está solo”. Como parte de la promoción de aquel disco, Tiziano participa de un programa que le terminaría costando su carrera musical en México y por consiguiente en toda Latinoamérica.

En mayo de aquel año, el cantautor dio una entrevista al programa italiano Che Tempo Fai, de la cadena RAI, donde luego de hablar de sus éxitos musicales dijo que las mujeres mexicanas no eran bellas ya que "eran bigotonas".

Incluso, aseguró que las mismas mexicanas lo sabían, añadiendo:

“No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas. Entiendo y lo siento pero incluso ellas mismas lo saben”, dijo el artista.

El propio conductor trató de remediar la situación y dijo que "al contrario que Tiziano, él creía que las mexicanas son las más bellas del mundo". Sin embargo, el cantante no se detuvo y todavía continuó sobre el tema:

"Pero cuántas. Salma Hayek, sólo una he visto".

A pesar de que luego el italiano pediría disculpas públicas por sus desafortunados comentarios, su carrera en México se iría a pique en cuestión de días y sufriría el desprecio de sus fanáticas que alguna vez lo apoyaron. Incluso se supo que algunas de sus fans más radicales quemaron sus discos y emprendieron una campaña para que su música no volviera a sonar en las estaciones radiales de México.

Desde aquella ocasión poco se supo del cantante en esta región del mundo, si bien continuó en la industria musical publicando varios álbumes más, ninguna de sus siguientes canciones volvió a posicionarse en México ni Latinoamérica.

¿A qué se dedica en la actualidad?

En total, Tiziano Ferro ha publicado 8 álbumes de estudio y participado en varios programas de televisión, además de ser asesor en el reality de música "La Voz".

En 2010 hizo pública su homosexualidad y en 2019 contrajo matrimonio con su pareja Víctor Allen tras tres años de noviazgo.

En 2021 llegaría la alegría más grande de su vida: el nacimiento de sus hijos por gestación subrogada. Primero, una niña llamada Margherita y la posterior llegada de su hijo Andres, con apenas cuatro meses diferencia.