Usher y Cris Brown se fueron a los golpes en plena fiesta de cumpleaños

Parece que el exnovio violento de Rihanna tiene un serio problema de ira que no ha podido controlar después de todos estos años en los que ha estado en el ojo de la tormenta por aquel infame episodio en el que casi le destroza el rostro a la cantante de Bahamas. Ahora se conoció que Chris Brown volvió a reincidir en sus actitudes violentas, luego que saliera a la luz un altercado con Usher en medio de la celebración de su cumpleaños.

Tal y como señala TMZ, ambos artistas terminaron a los golpes durante la celebración del cumpleaños del intérprete de "Don't Wake Me Up", poco después que Usher le cantara el "happy birthday to you" a su amigo.

Según publicó TMZ, todo se descontroló en la pista de patinaje del Skate Rock City de Las Vegas, cuando Cris Brown comenzó una discusión con Teyana Taylor, una de sus bailarinas. Al ver que la situación podía escalar a mayores, Usher trató de intervenir para calmar a su amigo, quien se puso a maldecir mientras se alejaba patinando.

Algunos testigos contaron que el conflicto inició cuando Brown estaba intentando hablar con Teyana Taylor, quien estaba sentada en el borde de la pista, pero por alguna razón la bailarina lo estaba ignorando. Esta acción molestó a Chris y él empezó a gritarle y fue ahí donde Usher se metió y trato de calmarlo.

Eventualmente, luego de ser ignorado repetidas veces, Chris y su equipo se marcharon del lugar y Usher se fue tras ellos. Luego, según el testimonio de los presentes, Usher se dirigió detrás de una hilera de buses que se encontraba en donde supuestamente estaban Chris y su equipo y al poco tiempo aseguran que el artista salió con lo que parecía ser una nariz sangrando.

Hasta el momento ninguno de los involucrados ha salido a dar declaraciones para afirmar o negar estas declaraciones y tampoco hay reportes policiales sobre este altercado.

Horas después el cantante publicó un par de clips de sí mismo detrás del escenario en el concierto de Lovers & Friends, en donde muestra su rostro sin signos visibles de lesión o hematomas de ningún tipo.

Só pela cara do Usher, dá para saber que o Cris Brown estava falando merda. pic.twitter.com/NqGVZx8c2X — Mestrando Fred Nicácio (@KingAIready) 6 de mayo de 2023