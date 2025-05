J Balvin | Valentina Ferrer sorprende en campaña de ropa interior y su hijo reacciona con celos

La campaña de ropa interior femenina, diseñada por el afamado Willy Chavarría. Pero esta vez, más allá de los elogios y los flashes, fue su pequeño hijo Río, fruto de su relación con el cantante colombiano J Balvin, quien se robó el protagonismo con una reacción tan adorable como protectora.

Ferrer, quien ha desfilado en las más importantes pasarelas del mundo, participó en el lanzamiento de la línea WILLY Underwear, una colección primavera-verano que busca redefinir la sensualidad desde la inclusión. Las imágenes de la campaña, marcadas por una estética atrevida y elegante, generaron gran impacto en redes sociales, pero también provocaron un inocente cuestionamiento por parte de su hijo de tres años:

“¿Por qué estabas en una fotos con otros humanos?”, preguntó Río, en un gesto que enterneció a miles. La modelo argentina compartió el momento en sus historias de Instagram, con humor y naturalidad, respondiendo: “Pero no importa que haya otros hombres ¿o sí? Muchachos, prepárense. Me dijo que yo no podía hacer fotos con otros hombres. Yo creo que el padre le pagó”, bromeó entre risas, haciendo alusión al posible “influjo” de su padre, el reguetonero J Balvin.

Aunque el artista de éxitos como “Mi Gente” y “Ay Vamos” no se pronunció directamente sobre la campaña ni el comentario de su hijo, sí mostró su respaldo a Ferrer al compartir una imagen del anuncio en sus propias historias, celebrando el proyecto dirigido artísticamente por Jess Cuevas, con video de Rowan Bruce.

La colección WILLY Underwear, confeccionada en Perú con algodón Pima, conocido por su suavidad y calidad premium, busca trascender lo estético y generar un impacto social. En palabras de Chavarría,

“La ropa interior es nuestra prenda más íntima. Me gusta que nos sienta bien y nos haga sentir sexys”. Además, el diseñador subraya que esta propuesta forma parte de su misión de apoyar a comunidades subrepresentadas “a través del poder transformador del arte y el diseño”, como explicó en el comunicado oficial.

Las piezas de la colección, calzoncillos y camisetas sin mangas, combinan comodidad, sensualidad e inclusión, desafiando los estándares tradicionales de belleza y género. Esta nueva faceta de Valentina Ferrer, que combina empoderamiento y sensibilidad maternal, refleja una figura femenina que no renuncia a su fuerza profesional ni a su rol como madre.

La escena íntima entre madre e hijo, que surgió a partir de una campaña internacional, generó una ola de reacciones en redes, donde miles destacaron el vínculo especial entre Ferrer y Río, así como la capacidad de la modelo para equilibrar con gracia su vida pública y privada.

En tiempos donde las figuras públicas están constantemente bajo escrutinio, Valentina Ferrer reafirma que la sensualidad, la maternidad y la carrera profesional no se excluyen: se potencian. Y Río, con su ternura desarmante, se convierte en el inesperado vocero del amor más puro.