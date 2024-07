¡Horrible! El autotune le falla a Anuel en pleno concierto y su voz real queda al descubierto

Anuel AA tenía que asistir a La Velada del Año, un evento que se celebró en España y que mezclaba el entretenimiento musical y lo deportivo, por lo que el espectáculo se dio en un ring de boxeo donde se llevó a cabo una competencia.

El evento, organizado por el famoso streamer español Ibai Llanos, se celebró el sábado 13 de julio en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y contaba con la participación de estrellas como Julieta Venegas, Paulo Londra, Young Miko, David Bisbal, Will Smith, Bizarrap y Anuel, a quien la presentación no le salió como él quería.

En primer lugar, Anuel llegó muy tarde, retrasando un evento que estaba destinado a terminar a la media noche, pero finalizó a las 3:00 a.m. haciendo que el público se exasperara en medio de la espera por el cantante, quien estaba encargado de cerrar la velada con su show.

Cuando subió al escenario se excusó diciendo que el vuelo se había retrasado, pero al iniciar con su concierto hubo fallas técnicas en la producción del sonido, lo que algunos seguidores en las redes sociales en donde se compartió el video consideraron que podría haber sido la razón de que su voz se escuchara tremendamente fatal.

La voz de Anuel en el micrófono no solo cambió de tonalidades en varias ocasiones, sino que imposibilitó por completo entender cuál era la letra haciendo que sonara como si tuviera un problema en la garganta.

Anuel parecía afónico y esto, sumado a su llegada tarde y al mal sonido en el lugar, provocó que los asistentes abuchearan al artista y este se fuera cabizbajo.

"Anuel no deja que nadie lo humille, él puede solito", "Cantó el Remix con Mickey Mouse", "Dios permita y no tenga ningún problema en las cuerdas vocales", "El que según le “ganó” la tiradera a Arcángel", "Mi gallo a las 5 de la mañana con gripa jajajjajajaja", "Ya está tan viejo que ni el autotune le agarra bien ", "Este es el que habla mal de Feid? ahhhh yaa", "El autotune no le fue real hasta la muerte ", fueron algunos comentarios en redes sociales.