'Es un clon' | Willie Colón arremete contra el Grammy de Rubén Blades y el panameño le contesta

Durante las décadas de los 70 y 80, Rubén Blades y Willie Colón se convirtieron en la dupla de salseros más importantes de la escena musical latina. La combinación entre las letras del panameño con una profunda narrativa social y los arreglos musicales del neoyorquino transformaron el género, marcando un antes y un después en la salsa. Sin embargo, aquella "hermandad" que tantos éxitos logró, se fracturó en el 2003 por una disputa económica que derivaría en una enemistad que ha durado hasta el día de hoy.

Durante un periodo que inició en 1977 y que se extendió hasta 1987, Blades y Colón grabaron cinco discos: "Metiendo Mano", "Siembra", "Maestra Vida", "Canciones del Solar de los Aburridos" y “The last fight”. Pero por increíble que parezca ninguno de estos álbumes fue reconocido con un Grammy, [el galardón más importante para la música latina en aquel entonces] pese a que "Siembra" se convirtió en el disco más vendido en la historia de la salsa y es considerada una obra maestra intelectual en todos los sentidos.

Precisamente, como un homenaje a ese gran trabajo discográfico, Rubén Blades grabó en 2022 “Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico)” junto a la orquesta panameña de Roberto Delgado en un concierto histórico que duró más de cinco horas. El disco le valió el Grammy estadounidense en la categoría de “Mejor Álbum Tropical”, agrandando su legado musical como uno de los artistas más importantes de la música latina.

Sin embargo, el reconocimiento al compositor panameño no le cayó nada bien a Willie Colón, quien arremetió contra la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias por premiar un disco al que calificó de "un clon" y por no considerar su contribución en la producción original realizada en 1978 junto a Rubén Blades.

“En el ‘Siembra’ original reuní meticulosamente al personal, seleccioné a los arreglistas, seleccioné cuidadosamente las canciones y tomé decisiones críticas con respecto al enfoque y al estilo”, señaló el trombonista de 73 años en un video grabado para YouTube.

“Hoy en día es inquietantemente fácil para otros replicar el álbum sin mi presencia. Y lo hicieron. Hoy tengo que presenciar dolorosamente un clon de trabajo galardonado con el Grammy del mejor álbum tropical sin reconocimiento a mi contribución en su creación”, agregó el artista con cierto esbozo de tristeza y decepción.

Estas declaraciones del que alguna vez fue su socio, amigo y colega no pasaron desapercibidas para Blades que le respondió con una extensa y profunda reflexión en su página personal www.rubenblades.com dando detalles de cómo se grabó el álbum original de "Siembra" y por qué lo volvió a grabar en 2022".

“Soy el único "clon" en esta nueva versión de "Siembra" grabada en el 2022. A dios gracias, aún puedo cantar en el mismo tono los arreglos musicales originales, tal como los grabé hace 45 años, y hacer un concierto de cinco horas y media sin intermedio, como lo demuestra la grabación y video, hechos en vivo de todo el concierto, en Puerto Rico, incluyendo los siete temas de "Siembra" (que incluye en la grabación, dos bonus tracks, “Ligia Elena” y “El Cazanguero”), señaló Blades.

A continuación, reproducimos el escrito completo del cantautor panameño.

Con respecto a "Siembra, 45º Aniversario, grabado en PR, en 2022”

1. Hace 45 años se presentó al público el álbum “Siembra”.

2. Ese álbum constituyó el segundo trabajo que hice con Willie Colón (de los cinco grabados.)

3. La Fania Records lo consideró como una colaboración y no como un álbum individual.

4. El contenido del disco fue concebido por mi persona, al igual que su título.

5. Escribí siete canciones para ese álbum pero una de ellas, "Ligia Elena", la sustituí por el tema "Ojos", del compositor puertorriqueño Johnny Ortiz, porque me pareció más adecuado para el proyecto.

6. Concebí la portada del álbum y le comuniqué mi idea a Irene Perlicz, quien hizo el diseño final, con las fotografías en portada de J.P. Posse y las internas de Fabian Ross.

7. Willie Colón fue el productor del trabajo. Estuvo a cargo de la grabación, ensayos, y todo lo referente a la aprobación de canciones y arreglos musicales.

8. Contrario a lo que algunos asumen, soy el autor de la música y la letra de "Siembra" y de las otras canciones que escribí y que Willie y yo grabamos en nuestros álbumes, no solo la letra.

9. Los arreglistas del álbum "Siembra" fueron: Luis «Perico» Ortiz («Plástico» y «Pedro Navaja»), Louie Cruz («Buscando Guayaba», «Ojos» y «Dime»), Carlos Franzetti («Siembra»), y Willie Colón («María Lionza»), Marty Sheller, al ser el arreglista “in house” de Fania, probablemente colaboró ayudando a Willie con la orquestación de su arreglo.

10. "Siembra" fue una colaboración. No fue un álbum de Willie Colón, ni fue un álbum de Rubén Blades, hay que incluir a su excelente orquesta, a los músicos invitados, a los arreglistas, al gran Jon Fausty, su ingeniero de sonido, a Irene Perlicz. El éxito de cualquier empresa tiene muchos componentes y "Siembra" no escapa este axioma.

11. Durante el tiempo en que participé musicalmente con Willie Colón hicimos 5 álbumes, ("Maestra Vida", parte 1 y 2; los cuento como uno). Ninguno de los álbumes que hicimos ganó un Grammy®. No sé a qué atribuir ese hecho. Puedo especular, pero prefiero no hacerlo.

12. Estoy re-grabando temas que hice antes bajo otros sellos. Lo hago para poder ser el dueño de los "masters" de mis composiciones musicales. Los que hice antes hoy son propiedad de multinacionales, aunque algunos álbumes están revirtiendo finalmente a mi control por haberse vencido los plazos que favorecían a sellos disqueros. Quise grabar “Siembra” para obtener la propiedad de mi trabajo, cuyo máster original hoy es de Fania Records.

A raíz del reconocimiento del Grammy®, otorgado por parte de “The Recording Academy” a nuestra producción “Siembra, 45º Aniversario, grabado en vivo en Puerto Rico, el 14 de mayo de 2022”, comento lo siguiente:

A) En ocasiones hay trabajos que al ser inicialmente presentados no son aceptados, o comprendidos por el público .

Mi canción "Patria" del 1988 (álbum “Antecedente”) se hizo popular muchos años después.

Mi canción "Amor y Control" salió en 1992 y al igual que "Patria" se hizo popular tiempo después. Hay temas míos que me parecen buenos y que no han sido apoyados todavía y que tal vez nunca lo sean.

B) Siempre he reconocido y reconoceré el invaluable apoyo, experiencia y conocimiento de Willie Colón en la producción de todos los álbumes que grabamos, incluyendo "Siembra". Willie aceptó apoyar mis canciones cuando todos los demás se negaban. Sin su trayectoria de éxitos y su sólido nombre, el álbum "Siembra" quizás ni siquiera hubiese sido grabado por la Fania.

Su conocimiento en el estudio y capacidad eran superiores y aprendí mucho en nuestras sesiones, sobre que hacer y que no hacer y esas lecciones contribuyeron a mi posterior éxito como productor.

Opino que sin Willie Colón "Siembra" no hubiese provocado la atención e impacto que tuvo. Pero ese álbum no le pertenece a él solamente aunque su conocimiento técnico indiscutiblemente hizo de la grabación algo especial. Sin mis canciones no hubiese existido el álbum. Sin la orquesta, sin los arreglistas, sin los dj's que programaron el disco y sin el público internacional que lo apoyó, "Siembra" no habría alcanzado el éxito.

C) En lo personal, me incomoda que la felicidad de ganar un premio como el Grammy®, se produzca sobre la infelicidad de los que no lo ganan, aún mereciéndolo. Agradezco el reconocimiento, no solo por mí; por Roberto Delgado y por la banda entera, y por todos los que hacen posible ese momento. No siempre se gana. Hice un disco con mi ídolo, José "Cheo" Feliciano, fuimos nominados y aunque no fuimos premiados sigo creyendo que fue un buen trabajo. (“Eba Say Ajá”)

D) La banda panameña de Roberto Delgado tiene talento y por eso triunfa. Yo no tengo disquera. No pago payola. No tengo publicistas. No hago campañas por mailing ni por redes sociales. Tampoco insulto a nadie, ni me quejo acusando a gente cuando las cosas no salen de acuerdo a mis deseos, ni me amarga el éxito ajeno. Presentamos al público lo que hacemos y el que quiere lo oye y el que no, buscará algo mejor que escuchar. Eso no me molesta, ni me hace sentir rechazado, irrespetado, ni ofendido.

Tengo claras mis limitaciones. Se que hay gente mejor que yo, que nunca han tenido el éxito y el reconocimiento que su talento merece. Mi crianza en Panamá me ayuda a evitar complejos y envidias y a no sentir la necesidad de sentirme superior a los demás. Hago mi trabajo y punto. No pregunto cuántos discos he vendido, ni me preocupa el no aparecer en las listas de popularidad de Billboard.

Aplaudo el talento de otros y cuando puedo colaboro a que su valor como artista sea reconocido. El que otro triunfe no me intimida por el contrario, me alegra e inspira, por eso ayudo a quién pueda ayudar, cuando me es posible hacerlo.

E) A los que escuchan mis composiciones doy mis sinceras gracias, igual a los que programan mis canciones y a las emisoras que promocionan nuestros discos, porque sé que lo hacen de corazón. Nunca podré agradecer suficientemente: por ustedes sigo aún activo y produciendo.

F) Estoy trabajando en varios proyectos más, algunos con re-grabaciones, (solo re-grabo lo que una vez compuse y que aún es propiedad de los sellos que ya no me representan).

También habrán canciones originales en álbumes con el Big Band y con la Orquesta de Roberto Delgado, con el grupo Paraíso Road Gang, del género urbano “Mixtura”, que produzco y dirijo junto a Luis Enrique Becerra (también tecladista de la orquesta de Roberto Delgado), y en otro álbum como cantautor, la segunda parte de “Cantares del Subdesarrollo”, donde participo como solista e instrumentalista. Estoy escribiendo canciones con el excelente guitarrista flamenco Josele para un álbum con él. Estoy preparando un disco "Big Band" de baladas en inglés y español, con mi esposa Luba Mason.

Tengo un libro en camino, estoy colaborando en el libreto de una película y continúo preocupado por crear trabajos musicales de calidad, evitando caer en la trampa del conformismo artístico, eso que enfoca atención en productos que no soportarán el escrutinio del tiempo. Compito contra mí, no contra lo que los demás hacen, y procuro aprender de ellos, sin descalificarlos.

Conclusión:

Si algo ha demostrado el Grammy®, de “Siembra, 45º Aniversario, grabado en vivo en Puerto Rico, el 14 de mayo de 2022”, es que la calidad, aunque no sea reconocida en su momento de nacimiento, no tiene fecha de expiración. Es una reivindicación de la decisión a la que llegamos hace más de 45 años, crear y presentar canciones basadas en historias, nuestras vivencias, nuestra realidad urbana y existencial, sin huirle a los temas políticos o a las escenas difíciles, sin caer en eso que denominan "lo comercial" y que la "industria" determina como necesaria fórmula para ser popular y vender discos.

Reitero mi reconocimiento a Willie Colón, a quien agradecí públicamente al final de la canción “Siembra” del disco homónimo (está grabado en la producción), por su invaluable contribución a la creación y difusión original de este álbum, considerado aún como el que más ventas ha generado en el mundo de la "salsa" y que casi cinco décadas más tarde continúa vigente. Cuando un disco sobrevive 45 años, negar su valor, es labor inútil.

Aclaro: soy el único "clon" en esta nueva versión de "Siembra" grabada en el 2022.

A dios gracias, aún puedo cantar en el mismo tono los arreglos musicales originales, tal como los grabé hace 45 años, y hacer un concierto de cinco horas y media sin intermedio, como lo demuestra la grabación y video, hechos en vivo de todo el concierto, en Puerto Rico, incluyendo los siete temas de "Siembra" (que incluye en la grabación, dos bonus tracks, “Ligia Elena” y “El Cazanguero”).

Gracias por atender este escrito amables lectores.

Mi afecto y agradecimiento va a todos ustedes, por renovar su apoyo a la música de "salsa", a nuestras composiciones y, en lo personal, muchas gracias por darle a un músico de casi 76 años la oportunidad de seguir haciendo lo que le gusta, por el tiempo que le sea posible mantener su salud y la capacidad de repetir y sostener la calidad en tarima que merece el público que asiste a nuestras presentaciones.

¡Abrazo!