Yeison Jiménez: su herencia y el homenaje que marcará su despedida

Más allá de los escenarios, Jiménez se consolidó como un emprendedor visionario que logró convertir sus sueños en un sólido entramado de negocios.

La muerte del artista Yeison Jiménez en un accidente de avioneta ocurrido en Paipa, Boyacá, no solo dejó un profundo impacto emocional en la música popular colombiana, sino que también abrió interrogantes sobre el patrimonio y el legado empresarial que el artista construyó a lo largo de su carrera.

Uno de los primeros proyectos que marcó ese camino fue un establecimiento llamado “Bar y billares de Yeison Jiménez”. Aunque modesto en sus inicios, el propio cantante lo describía como el punto de partida de un proyecto mucho mayor, un “sueño” que compartía con frecuencia con su círculo cercano.

Ese sueño se materializó con la creación de YJ Company, empresa que aglutinó gran parte de sus actividades comerciales. Según la última valuación conocida, esta compañía alcanzó un valor cercano a 40 millones de pesos, integrando criaderos, una productora de espectáculos y unidades dedicadas a la realización musical y audiovisual.

La prensa de Colombia, destacó el éxito del artista en su faceta empresarial con la siguiente afirmación: “Inició con un bar en Bogotá y en menos de una década ya tenía criadero de caballos, empresa de espectáculos y 5 bienes en Estados Unidos”.

Esta diversificación permitió que Yeison Jiménez consolidara un patrimonio que trascendía su carrera musical y le garantizaba estabilidad económica a largo plazo.

Además de la música, otra de las grandes pasiones del cantante fue el mundo de los caballos finos, actividad a la que dedicaba buena parte de su tiempo libre. Entre los ejemplares más significativos de su vida se encontraba “Seductor de milagros”, un caballo al que consideraba especial no solo por su linaje, sino por el trabajo que realizó para mejorar su salud y rendimiento.

En torno a esta afición, Jiménez impulsó una empresa enfocada en criaderos de caballos, cuya valuación, de acuerdo con registros del año pasado, ascendía a 77 millones de pesos, consolidándose como uno de los activos más importantes dentro de su patrimonio.

En el plano personal, Yeison Jiménez mantenía una relación estable de varios años con Sonia Restrepo, con quien tuvo tres hijos. Según testimonios recogidos la prensa colombiana, la pareja tenía planes de matrimonio para 2026, decisión que tomaron tras el nacimiento del menor de sus hijos, quien actualmente tiene 1 año y 7 meses.

El cantante había iniciado este año una gira por Colombia cuando ocurrió el fatal accidente aéreo que terminó con su vida y la de parte de su equipo.

De acuerdo con los reportes preliminares de la Aerocivil, el avión ligero sí logró despegar, pero no alcanzó la altura necesaria, lo que provocó un rebote en la pista y posteriormente el incendio y estrellamiento de la aeronave. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro.

El Ministerio de Transporte informó que el análisis del accidente se centra en tres aspectos clave. El primero es el componente operacional, “que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas”. El segundo corresponde al componente técnico y de mantenimiento, “que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad”. Finalmente, se analizan los factores humanos, “que corresponden al análisis de entrenamiento, experiencia, licencia y las condiciones psicofísicas del piloto”.

En la noche del lunes 12 de enero, se confirmó la entrega del cuerpo del cantante a su familia, tras culminar los procedimientos de Medicina Legal. Un comunicado oficial señaló: “Medicina Legal informa que el cuerpo del cantante Yeison Jiménez ya fue entregado a sus familiares y salió de la entidad. Agradecemos a sus seguidores el respeto y la comprensión en este momento”.

Las exequias estarán a cargo de Funerarias Capillas de la Fe, y el homenaje público se realizará el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá. La organización agradeció las muestras de cariño y pidió respeto por la intimidad familiar: “Agradecemos el respeto y comprensión frente a los espacios privados y familiares de despedida”, indicaron, agregando que “los detalles oficiales de este encuentro serán confirmados en el transcurso de la mañana de este martes”.

Mientras el país despide a Yeison Jiménez, su legado artístico, empresarial y humano permanece vivo en la memoria de sus seguidores y en el patrimonio que deja a su familia.