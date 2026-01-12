Yeison Jiménez predijo su muerte en un avión: el relato que estremeció antes de fallecer

Días antes de su fallecimiento, el artista había relatado públicamente una serie de sueños recurrentes en los que moría en un accidente de avión.

La muerte del cantante de música popular colombiano ha generado una profunda conmoción en Latinoamérica, no solo por la pérdida artística que representa, sino por un detalle que hoy cobra un significado estremecedor.

Estas confesiones, realizadas en entrevistas y espacios digitales, resurgieron tras confirmarse su deceso el sábado 10 de enero, despertando una oleada de reflexiones entre seguidores y colegas sobre las coincidencias entre sus palabras y el trágico desenlace.

En una entrevista, Yeison Jiménez habló sin rodeos de una experiencia que, según él, lo había perturbado profundamente. Allí confesó que soñó en tres ocasiones con un accidente aéreo, dos de ellos con un desenlace evitado y uno con consecuencias fatales.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y que tenía que decirle al piloto que diéramos una vuelta y él me dijo: Uy, patrón, menos mal me dijo porque estaba fallando algo, pero lo solucionamos. Pero en uno de ellos sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos en las noticias. Dios me dio tres señales y no las entendí”, relató el cantante.

El artista profundizó aún más en este tema durante su participación en el podcast “Los hombres sí lloran”, donde aseguró que se trataba de una historia que nunca había contado públicamente. Según explicó, los sueños se desarrollaban con una claridad perturbadora y se repetían bajo circunstancias similares.

“Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente, lo veo tres veces el accidente, nunca he dicho esto, nadie lo sabe. Yo me he soñado dos veces en gira en España que yo llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice Yeison estamos listo y yo le digo: ‘marica, vaya dele una vueltica al avión y vuelve’”, contó.

En el relato, Jiménez describió cómo, tras esa advertencia, el piloto regresaba con noticias alarmantes, aunque aparentemente controladas.

“Se me soltó un tubo, pero como íbamos livianos no pasó nada, ya lo corregimos, ya hicimos todas las correcciones, vámonos”, recordó que le decía el capitán en el sueño.

Sin embargo, el episodio más angustiante llegó días después. El cantante afirmó que volvió a soñar con el mismo vuelo, esta vez con un desenlace trágico, en un momento particularmente sensible de su vida personal.

“Yo me subí al avión, este se estrella, faltaban 15 días para nacer mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín, como yo me estoy yendo”, expresó. En esa misma escena, volvió a insistir al piloto para que revisara la aeronave, pero ya era tarde.

Te puede interesar: Exfigura de la NFL demanda a su exesposa por divulgar el tamaño de su miembro

Te puede interesar: Año Nuevo trágico: turista pierde tres dedos y tras ser dado de alta un ojo

Según Jiménez, tras despertar de ese sueño, llegó a su apartamento en Medellín, donde su hermana le propuso salir, pero él decidió acostarse a dormir. Fue entonces cuando el mismo sueño ocurrió por tercera vez, provocándole tal miedo que se levantó a las tres de la mañana y no logró conciliar el sueño nuevamente.

A pesar de ello, decidió continuar con su agenda laboral: “Llegamos al aeropuerto, nos subimos al avión, ignoré todas las tres señales, tres minutos despega el avión, y se nos va a un motor, y lastimosamente empiezas a ver toda la vida ahí, veo los edificios de Medellín, veo al piloto desesperado. Duramos tres minutos en el aire, gracias a Dios logramos regresar, pero fue muy crítico”, le contó al actor y presentador Juan Pablo Raba.

Hoy, esas palabras adquieren una dimensión distinta. Más allá de interpretaciones, el testimonio de Yeison Jiménez queda como una de las confesiones más inquietantes de su carrera, una historia que él mismo narró sin saber que terminaría siendo parte del recuerdo colectivo que deja tras su partida.