Zendaya se volvió a subir a un escenario a cantar tras 8 años de no presentarse en público

Zendaya sin duda fue la protagonista de Coachella en su segundo fin de semana de presentaciones, y es que la joven actriz de 26 años irrumpió en el escenario del festival junto a Labrinth, para interpretar canciones de la serie ‘Euphoria’, deleitando al público disfrutó del talento vocal de la cantante convertida en estrella de cine.

La última vez que Zendaya se subió a un escenario a cantar sus canciones fue en el año 2015 tras el lanzamiento de su álbum homónimo lanzado en 2013. Desde entonces, la artista tomó la difícil decisión de priorizar su carrera actoral y dejó de lado las composiciones musicales para centrarse en los proyectos cinematográficos que le han convertido en una de las actrices jóvenes más cotizadas de Hollywood actualmente.

Para remarcar la ocasión, Zendaya tomó un poco de inspiración de su personaje Rue en Euphoria y lució un estilo un poco despreocupado. La ganadora del Emmy usó un mini vestido rosado sin mangas con volantes sobre una camiseta sin mangas blanca y combinó el look con unas botas altas negras de cuero.

Luego de su actuación, la actriz escribió en sus historias de Instagram un emotivo mensaje. “No puedo expresar lo suficiente mi gratitud por esta mágica noche”. Y añadió, “Gracias a mi hermano Labrinth por invitarme y brindarme el espacio seguro más hermoso para estar de nuevo en un escenario. Y a la multitud esta noche… wow, mi corazón está tan lleno, no puedo agradecerles lo suficiente por el amor que recibí esta noche que hizo que todos mis nervios se derritieran. Estoy muy agradecida”.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y todos se mostraban muy eufóricos con el retorno de la actriz a los escenarios. “ESTO NO ES UN DRILL ZENDAYA ESTA LITERALMENTE CANTANDO ‘ALL FOR US’ CON LABRINTH EN COACHELLA AHORA MISMO” tuiteó un fan. Otro también añadió, “yo hubiera ascendido en esa multitud, cómo que Zendaya estuvo en Coachella.”

La actriz de Spiderman regresó a los escenarios luego de su concierto en Los Ángeles en 2015, después de estar de gira intermitente los tres años anteriores. Sin embargo, el año pasado expresó su renuencia a retomar su carrera musical asegurando que el nivel de anonimato que llegaba a tener como actriz, le gustaba.

Zendaya lanzó música por primera vez en 2011, inicialmente como parte de las bandas sonoras de la serie de Disney Channel que la hizo famosa, Shake It Up!. En 2013, Zendaya lanzó su primer y único álbum completo en solitario, Zendaya, que incluía su sencillo debut, "Replay", una canción que a principios de este mes fue certificada tres veces Platino.

Zendaya se presentó por sorpresa a cantar ‘All for Us’ junto a Labrinth, tema principal de la BSO de Euphoria la serie #COACHELLA pic.twitter.com/ttVZtBi7AA — Maty 123 (@MKluchik) 24 de abril de 2023