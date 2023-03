Exmiembro de RBD recuerda el oscuro incidente que lo dejó marcado de por vida

Alfonso Herrera, miembro del reconocido grupo musical RBD, desde el año 2004 a 2009 ha sido criticado por el público, luego de conocerse la noticia de que no formaría parte de la gira musical que fue anunciada el año pasado en el mes de diciembre. El grupo llevó a cabo varias reuniones, pero el actor no se presentó a ninguna, a pesar de ellos, todos sus compañeros lo defendieron ante los medios, diciendo que tenía mucho trabajo y entendían sus razones, y las respetaban.

Al parecer el actor tiene un recuerdo muy oscuro, que le provoca pesadillas y aún no ha podido superar, motivos suficientes para separarse del grupo de manera definitiva.

La gira musical de RBD el reencuentro llamada Soy Rebelde Tour iniciará el 25 de agosto de 2023 en El Paso, Estados Unidos y finalizará el 17 de diciembre de 2023 en la Ciudad de México.

El reencuentro se da luego de haber pasado 15 años desde su última gira musical que se llamó Gira del Adiós.

Como Alfonso Herrera no participará de este reencuentro, la agrupación funcionará como un quinteto y no como un sexteto como muchos lo recuerdan.

Declaraciones de Alfonso Herrera

El ganador de varios premios, ha formado una exitosa carrera como actor y le ha valido para participar en producciones de Hollywood y Netflix, en series como Ozark, Sense, El Exorcista y en una de sus más recientes ¡Qué viva México! en donde interpreta al personaje Pancho.

En una entrevista concedida al diario español el País, el actor se abrió y reveló cuáles fueron las razones por las que el actor se separó del grupo de manera definitiva y a su vez las razones por las que no participará en el Soy Rebelde Tour el Reencuentro.

El actor de 39 años, rebelaría en la entrevista que había pasado momentos muy difíciles y que nadie sabe lo que ellos pasaron “Con mis compañeros de RBD compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles" expresó.

"No tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación"

El actor se refiere a un incidente que sucedió en Brasil en el año 2006, cuando una empresa brasileña contrató a la agrupación para realizar una firma de autógrafos en los estacionamientos de un centro comercial.

La capacidad del lugar era para unas 5 mil personas y el lugar terminó abarrotada con aproximadamente 15 mil personas.

Una avalancha humana, dejó a más de 30 heridas y provocó la muerte de tres fanáticas que asistieron al lugar para ver al grupo que por esos años era la sensación de toda América Latina.

"Fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está"

Recordando el fatídico día cuando su presencia provocó la muerte de tres personas, expresa "Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente", indicó Herrera al medio antes mencionado, sobre el trágico evento que parece haber marcado su vida dejando terribles secuelas psicológicas.

¿Cuál fue el motivo de la separación?

Una entrevista realizada por el periodista Yordi Rosado al integrante de RBD Christian Chávez, reveló los verdaderos motivos de la disuloción del grupo, en un principio le atribuían la responsabilidad a Herrera quién quería dedicarse a su carrera actoral.

"Era muy desgastante, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad, cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar", continuó. "Pero el tiempo te lo va cobrando, entonces empieza la ansiedad que a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta" relató Chávez.

"Hubo un momento en el cual ya fue demasiado el desgaste emocional, físico; se tronó"

Además, el cantante reveló que los hicieron trabajar demasiado sin recibir las ganancias correspondientes; así, por decisión de todos los integrantes, tomaron la decisión de disolver la agrupación. "Por eso se acabó el grupo", confesó.

Poncho, también reveló el ejemplo en donde una vez llenaron un lugar con más de 60 mil personas en Los Ángeles, y solo recibieron 18 mil pesos mexicanos, lo que hoy en día equivale a menos de 1000 dólares.

De acuerdo al relato de Chávez los términos de los contratos nunca les beneficiaron, eran adolescentes e ingenuos, nunca pensaron que este proyecto pudiera llegar a tener tanto éxito como lo tuvieron.

📸Fotos: Christian Chávez em entrevista para Yordi Rosado (2022)

➡️Veja Todas: https://t.co/OKlcu1csi3 pic.twitter.com/cl4WIH4xBx — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHD) 11 de diciembre de 2022

Según el cantante, desde el inicio solamente recibieron sueldos fijos, lo cual, no fue benéfico, “Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos '¡wow!', pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles", reveló. "Nos aplicaron la de 'son los personajes de la novela “Rebelde”, no son ustedes, son personajes de la novela, no son ustedes. Tienen la corbata, entonces eres el personaje de la novela, no eres tú”, contó en la entrevista.

El actor de ¡Que Viva México!, afirma que la televisora dueña de este proyecto que era Televisa “no fue justa".