Estudiantes de primaria en Bugaba protestan por la falta de docentes

Un grupo de padres de familias, docentes y estudiantes de la escuela de Gómez de Bugaba, en la provincia de Chiriquí cerraron la vía principal de esta comunidad, molestos por la falta de nombramientos de docentes para sus estudiantes. Los padres de familia dijeron que desde que iniciaron las clases hacen falta dos maestros para los primeros grados de este de esta escuela, una situación que está perjudicando a más de 53 estudiantes.

“Tenemos cuatro semanas sin estos docentes, ya los estudiantes han perdido parte del trimestre académico y por eso estamos preocupados”, señaló José Gutiérrez, vocero de los padres de familia. Gutiérrez resaltó que le han dado suficiente tiempo al MEDUCA para que actúe y nombre a estos educadores, sin embargo, no han recibido respuesta, por lo que decidieron realizar una jornada de protesta como medida de presión.

Xenia Caballero Álvarez, directora encargada del Centro Educativo, aseguró que son solo dos los educadores que hacen falta, uno de segundo grado y otro de preescolar.

Resaltó que se han hecho las gestiones a través del plantel educativo, sin embargo, las respuestas no han llegado. En el Ministerio de Educación informaron que esperan que estos nombramientos no demoren están en los trámites administrativos a través del nivel central para que las vacantes que hacen falta en este plantel educativo sean cubiertas.

Nombramientos de docentes para 2023

Según datos de la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación (MEDUCA), este año se abrieron a concurso 3,185 vacantes para docentes de educación media y premedia a nivel nacional.

No obstante, debido al incremento de la matrícula a inicio del año escolar y la migración desde el sistema particular, el Meduca se vio obligado a gestionar unos 166 nombramientos adicionales, cifra que no fue contemplada por las organizaciones escolares.

De las 3,185 vacantes para este año, 553 son docentes de grados, 180 son plazas de educación inicial, 658 pertenecen a primaria, 479 de educadores especiales y 1,868 para profesores.

Actualmente, el sistema educativo registra un total de 47 mil docentes, con unas 2 mil vacantes temporales, conocidos como THFA.