Oasis arranca su gira norteamericana con concierto en Toronto

Toronto, Canadá/La legendaria banda británica Oasis comenzó este domingo su gira por América del Norte con un concierto en Toronto que despertó la locura de sus fanáticos canadienses, ante la primera oportunidad de ver al grupo desde 2008.

Tras haberse convertido en uno de los grandes protagonistas de la movida Britpop a mediados de la década de 1990, Oasis estuvo separado durante 16 años. El año pasado, sus líderes, los hermanos Liam y Noel Gallagher, decidieron poner fin a sus peleas y reunir a la banda en una gira mundial que convoca multitudes desde julio.

Nota relacionada: Noel Gallagher llena de elogios a su hermano Liam en una entrevista tras regreso de Oasis

"Verlos en directo ha sido el sueño de mi vida porque pensé que jamás volverían a reunirse", dijo a la AFP Thunder Penir, que sostenía una enorme bandera canadiense, antes de entrar al Rogers Stadium para el concierto.

Amanda Ferraro, que vestía una camiseta de la gira canadiense de la banda en 2006, señaló a la AFP que Oasis ha sido su "banda favorita" desde los 13 años.

Las entradas para la gira norteamericana de Oasis se agotaron a la hora de haber salido a la venta.

La banda de Manchester ya ha tocado en el Reino Unido e Irlanda. Su gira mundial incluye Estados Unidos, Japón, Australia y Brazil.

Oasis tocará de nuevo en Toronto el lunes y luego lo hará el jueves en Chicago.