Osmel Sousa, el Zar de la Belleza, disfruta del Casco Antiguo de Panamá y eventos sociales

Con más de cinco décadas de trayectoria, Osmel Sousa ha sido clave en la formación de reinas internacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El reconocido Osmel Sousa, conocido mundialmente como el Zar de la Belleza por su exitosa carrera en concursos de Miss Venezuela y su influencia en la formación de reinas de belleza internacionales, compartió en sus redes sociales su alegría por estar de visita en la ciudad de Panamá.

“Aquí en Panamá, en el casco histórico de la ciudad”, destacó en su cuenta de Instagram, donde mostró imágenes del emblemático Casco Antiguo de Panamá, uno de los sectores más históricos y turísticos de la capital.

Durante su visita, Osmel participó en un evento social muy especial: el bautizo del nieto de un amigo cercano. El Zar se alojó en el Hotel Central, frente a la Plaza Independencia y la Catedral Basílica Santa María la Antigua, lo que le permitió disfrutar de la arquitectura colonial y del ambiente cultural del Casco Viejo.

Osmel comentó que planeaba asistir a las recepciones a las que fue invitado, pero también esperaba presenciar la famosa procesión del Viernes de Dolores, un evento religioso y tradicional muy concurrido en la ciudad. En sus publicaciones, el productor venezolano compartió además detalles del elegante ambiente de la recepción a la que acudió, mostrando la decoración y el estilo de la residencia anfitriona.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Osmel Sousa ha sido clave en la formación de reinas internacionales como Dayana Mendoza, Stefanía Fernández y Gabriela Isler, consolidándose como un referente de la belleza y la moda en Latinoamérica. Su visita a Panamá no solo llamó la atención por su fama mundial, sino también por su interés en la cultura y tradiciones locales, acercándose a los eventos históricos y religiosos de la capital panameña.