¡Todo listo para esta noche! 'Parking Navideño' en Parque Norte promete música, diversión y transporte gratuito

Ciudad de Panamá, Panamá/El Parque Norte, en Chilibre, será este sábado 6 de diciembre el escenario del "Parking Navideño", una actividad gratuita que reunirá música, entretenimiento y diversión para toda la familia, desde las 3:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.

El evento contará con presentaciones de artistas como Anubikiss, DJ Terco, DJ Discovirtual y la cantante Anyuri. Además, los asistentes podrán disfrutar de inflables, experiencias interactivas, exhibiciones de CarFashion y una feria de emprendedores, creando un ambiente festivo cargado de espíritu navideño.

Entre las recomendaciones para el público, no se permitirá el ingreso de coolers ni el acceso con armas de fuego. Para garantizar el acceso al evento, habrá transporte gratuito disponible desde la entrada de San Vicente entre las 2:00 p.m. y la 1:00 a.m., facilitando la movilidad de quienes deseen participar.

Esta jornada navideña es organizada por la Alcaldía de Panamá, que invita a las familias a disfrutar de una celebración especial para iniciar la temporada decembrina.