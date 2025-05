Cómo prevenir la pérdida de memoria con la edad, según expertos

Con la edad, muchas personas notan una memoria más lenta, dificultades para encontrar palabras o aprender nuevas tareas. Sin embargo, la ciencia demuestra que el envejecimiento no tiene por qué significar un deterioro mental inevitable. Expertos en neurología y salud pública coinciden: un estilo de vida saludable puede frenar, e incluso prevenir, la pérdida cognitiva.

El secreto está en la combinación de hábitos, no en fórmulas mágicas. “No hay una sola intervención milagrosa”, advierte The New York Times en un informe citado por The Washington Post, “pero adoptar un enfoque integral tiene efectos reales y duraderos sobre el cerebro”.

Mover el cuerpo también activa la mente. Así lo afirman investigadores respaldados por The Washington Post, quienes encontraron que las personas físicamente activas tienen un volumen cerebral mayor y una menor tasa de deterioro cognitivo. Incluso quienes solo caminan rápido varias veces por semana pueden reducir considerablemente su riesgo de desarrollar demencia.

Las guías federales estadounidenses recomiendan al menos 150 minutos de actividad moderada semanalmente para los adultos mayores. No se trata de convertirse en atletas, sino de integrar movimiento a la rutina: caminar, nadar o practicar yoga son opciones efectivas.

La dieta MIND, una fusión de los planes mediterráneo y DASH, fue diseñada especialmente para retrasar el envejecimiento cerebral. Un estudio publicado en JAMA Psychiatry reveló que seguir esta dieta reduce el riesgo de demencia, incluso en personas mayores de 60 años.

¿En qué consiste? Frutas, vegetales, legumbres, pescado, frutos secos y aceite de oliva como base, y una reducción drástica del consumo de grasas saturadas, carnes rojas y alimentos ultraprocesados.

Tan importante como comer bien y moverse, es conectarse con otros. El aislamiento social no solo afecta el estado de ánimo: también se asocia con un declive más rápido de la memoria y un mayor riesgo de demencia, según los estudios citados por The Washington Post.

“Las interacciones sociales fortalecen la reserva cognitiva y disminuyen la inflamación”, explicó Joel Salinas, profesor asistente de neurología en NYU Grossman School of Medicine. Reuniones familiares, clubs de lectura o simplemente conversar con amigos son prácticas protectoras.

Los sentidos también juegan un rol clave en la salud cognitiva. Problemas de audición o visión no corregidos pueden aumentar significativamente el riesgo de deterioro mental. El uso temprano de audífonos y la corrección de la visión reducen este impacto y mejoran la conexión con el entorno.

Aunque los estudios aún no son concluyentes sobre el impacto específico de pasatiempos como rompecabezas o crucigramas, los expertos coinciden en un punto: si una actividad mental entretiene y hace concentrarse, vale la pena seguir haciéndola. Estas tareas estimulan la atención, la memoria de trabajo y la satisfacción emocional.

Mantener la memoria aguda con el paso del tiempo no depende de trucos, sino de constancia. La clave está en crear una rutina que combine movimiento, buena alimentación, vida social activa, cuidado de los sentidos y desafíos mentales que generen placer.