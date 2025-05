Rihanna y A$AP Rocky revelan el nombre de su tercer hijo: ¿Continúa el legado de la “R”?

Rihanna y A$AP Rocky vuelven a acaparar los titulares. La pareja confirmó que están esperando a su tercer hijo, y como ya es costumbre, el nombre del bebé mantendrá una tradición familiar: comenzará con la letra “R”. Así lo confirmó el propio A$AP Rocky (Rakim Mayers) durante su aparición en Late Night With Seth Meyers, donde fue felicitado por la nueva llegada.

“Tus dos primeros hijos llevan nombres con ‘R’, obviamente tú y Rihanna también”, le dijo el presentador Seth Meyers. A lo que Rocky respondió sin rodeos: “Seguro”. El rapero, que fue uno de los copresidentes de la Met Gala 2025 junto a su pareja, no reveló el nombre completo, pero sí dejó claro que seguirán honrando la inicial que une a toda la familia: RZA (2 años), Riot (22 meses), Rakim y Robyn (nombre real de Rihanna).

Durante la alfombra roja del evento del 5 de mayo, donde Rihanna mostró con orgullo su embarazo, Rocky compartió su alivio por no tener que mantener más el secreto. “Se siente increíble, ¿sabes? Estábamos cansados de aguantar eso, y era hora de mostrarle a la gente lo que estábamos preparando. Me alegra que todos estén contentos por nosotros, porque definitivamente estamos contentos”, declaró a The Associated Press.

Rihanna, siempre elegante y deslumbrante, se sumó a los comentarios optimistas. En entrevista con Entertainment Tonight, confesó: “Estoy bien, sorprendentemente me siento bien, y no estoy demasiado abrumada en este momento. Al principio, estaba un poco cansada, pero estoy emocionada”.

La noticia de su tercer embarazo no solo ha emocionado a sus fans, sino que también ha desatado preguntas sobre el futuro de su música. Rihanna, de 37 años, confirmó que el bebé no frenará su carrera musical. Aunque podrían postergarse algunos proyectos visuales, aseguró: “Quizás un par de videos, pero sé cantar”.

El anuncio consolida aún más el legado familiar que Rihanna y A$AP Rocky están construyendo, no solo en el mundo del espectáculo, sino también en lo personal. Con tres hijos cuyos nombres rinden homenaje a una letra cargada de significado, la pareja demuestra que su conexión va mucho más allá del escenario.

Mientras los fans especulan sobre el nombre definitivo del bebé y el tan esperado noveno álbum de Rihanna, una cosa es segura: esta familia no solo domina la industria musical y la moda, también sabe cómo mantenernos atentos a cada paso que dan.