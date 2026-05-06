El Princesa de Asturias premia la creatividad del icónico Studio Ghibli de animación

Ghibli es desde finales de 2023 una filial de la cadena de televisión japonesa Nippon TV, la cual se comprometió a respetar su autonomía.

Barcelona, España/La célebre factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada en 1985 por Hayao Miyazaki, fue recompensada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, que ensalzó la imaginación y los valores humanistas de unas obras que "trascienden generaciones y fronteras".

El icónico estudio —creador de éxitos como las películas "Mi vecino Totoro", "La princesa Mononoke" y "El viaje de Chihiro"— fue reconocido "por haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación", según el acta del jurado del premio convocado por la Fundación Princesa de Asturias, la heredera al trono español.

Los especialistas destacaron en su decisión el "proceso artesanal de gran imaginación" con el que el estudio "ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza".

El Studio Ghibli, uno de los centros de producción de animación más famosos del mundo, nació hace más de cuatro décadas de la mano de Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, tras la exitosa colaboración de los dos primeros en la película "Kaze no Tani no Naushika" (Nausicaä del Valle del Viento).

La factoría se caracterizó por su gusto por la animación artesana, con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas, sus personajes femeninos fuertes.

Profundidad

Pese a su tendencia a explorar temas como el amor por la naturaleza, la tolerancia o el respeto, las obras del Studio Ghibli suelen esconder múltiples capas que aparecen a cada visionado.

Provenientes de la generación que conoció la guerra, Takahata, fallecido en 2018, y Miyazaki también integraron elementos oscuros en su narrativa, según explicaba Goro Miyazaki, el hijo de Hayao, en una entrevista con la AFP el año pasado.

"No hay sólo dulzura, sino también amargura y otras cosas que se entrelazan magníficamente en la obra", añadía, evocando un "olor a muerte" que impregna las películas.

Convertidos en referentes internacionales de la animación, el Studio Ghibli y sus miembros más reconocidos cuentan con múltiples reconocimientos, como una Palma de Oro honorífica o los dos premios Óscar a la Mejor película de animación por "El Viaje de Chihiro" (2001) y "El niño y la garza" (2023), dirigidas por Hayao Miyazaki.

El genio de la animación, de 85 años, anunció su retiro artístico en varias ocasiones, aunque regresó para dirigir la que hasta ahora su última película, "El niño y la garza". Sus apariciones públicas son extremadamente raras.

Ghibli es desde finales de 2023 una filial de la cadena de televisión japonesa Nippon TV, la cual se comprometió a respetar su autonomía.

Tras Patti Smith

El de Comunicación y Humanidades ha sido el segundo de los ocho galardones de esta edición de los premios, considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, en esta categoría, el reconocimiento fue para el filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, gran analista de la "sociedad del cansancio" contemporánea.

En otras ediciones también fueron premiados la artista francoiraní Marjane Satrapi, el profesor, escritor y filósofo italiano Nuccio Ordine, el periodista polaco y antiguo opositor al régimen comunista Adam Michnik, la Feria del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival de literatura (Gales), así como el grupo de humor argentino Les Luthiers.

La serie de galardones de este año arrancó la semana pasada con el anuncio del Premio Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith.

Estas distinciones, instituidas en 1981, están dotadas con 50.000 euros (unos 58.800 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, son entregados por ella y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.