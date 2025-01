Princesa de Cañazas: ‘Pasamos como 60 ríos’, la travesía de Sandra Sandoval para llegar a El Gavilán

Cañazas, Veraguas/El evento más viral de Panamá "los 15 años de la Princesa en la comunidad de El Gavilán en Cañazas" resultó ser una celebración llena de emociones, música y solidaridad, donde los reconocidos cantantes panameños Samy y Sandra Sandoval fueron de los grandes protagonistas.

En una entrevista previo a la fiesta, Sandra compartió sus impresiones sobre el recorrido para llegar al lugar, destacando las vistas impresionantes y los desafíos del camino. "Me encantó, que panorama más hermoso. A mí me habían dicho que tenía que pasar dos ríos, ¡pasamos como 60!", comentó entre risas, añadiendo que las empinadas lomas y los múltiples cruces de agua hicieron de la experiencia algo único.

“Yo nama que los contaba ¡Me dijeron que era dos! y eran unas lomas así, toda empiná. Digo yo ‘ay aleluya, Jesús, Dios mío’. Yo bajaba todos los santos”, expresó.

Desde el inicio, Sandra no dudó en aceptar la invitación para participar en este evento especial. "Que cosa más hermosa. Esto sí me ha gusta'o. Por eso dije que sí de una vez. Porque cosas como estas son las que hay que resaltar. Ojalá, aunque sea una vez al año, pasen cosas así igual. Pero yo me sumo para todas", dijo la artista.

Se estima que más de 2,000 personas se han dado cita en esta celebración. "Diossss, yo estaba viendo hasta debajo de los palos, arriba de los palos. Hey, hay carros estacionados en el río, mira. A orilla de río", señaló Sandra, impresionada por la masiva asistencia y el entusiasmo de los presentes.

Solidaridad en comunidad

No obstante, la cantante aprovechó para recordar la importancia de seguir apoyando a la comunidad y a la joven festejada más allá del evento.

“Creo que todos los panameños nos vamos a llevar esta experiencia, pero que lástima que ya después de hoy se olvidan de la princesa. No hay que olvidarse de la princesa porque hay mucha gente que me decía ‘Sandra, llévale un regalo a la princesa’ y yo ‘llévaselo el otro año. Que el otro año nadie le va a dar nada’. Ojalá no se me olviden de la linda princesa y que por lo menos nos pongan unos puentecitos para poder llegar más accesible”, señaló.

El evento no solo fue una fiesta, sino también un acto de solidaridad. La comunidad del Gavilán, conformada por unas 400 personas, recibió donaciones de ropa, zapatos y juguetes. Incluso Sandra se sumó llevando "un par de platones de comida". La experiencia dejó una profunda huella en la artista, quien expresó su deseo de que más iniciativas como esta se realicen en el país.

Finalmente, Sandra envió un caluroso saludo a los televidentes de TVN y prometió que la celebración continuaría con todo su conjunto musical: "Manténganse en la programación, que más adelante viene Sandra. ¡Vamos para arriba ya!". Esta celebración demostró que, con unión y solidaridad, se pueden construir momentos que quedarán grabados para siempre en la memoria de una comunidad.

Con información de José Manuel Arispe